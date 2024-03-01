Отечественные ноутбуки СИЛА получили совместимость с российской операционной системой Uncom OS

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«Мы рады началу сотрудничества с Uncom OS. Первое тестирование на совместимость проведено для флагманского ноутбука СИЛА, предназначенного для оснащения рабочих мест требовательных корпоративных пользователей. В дальнейшем мы планируем расширить список поддерживаемых устройств», — заявил Равиль Сафиуллин, коммерческий директор компании «Сила».

«Соглашение, согласно которому российская операционная система Uncom OS будет предустанавливаться на отечественные ноутбуки компании «Сила» — это еще один шаг к технологическому суверенитету нашей страны. Выход на рынок этого предложения значительно облегчит жизнь бизнесу, у которого появляется возможность закупить компьютеры сразу с предустановленной ОС и необходимыми для работы приложениями. Это также поможет многим компаниям выполнить требования закона, предусматривающие переход на закупки отечественного ПО к началу 2025 года», – отметил основатель и генеральный директор Uncom OS Никита Кочерженко.

Российский производитель оборудования и разработчик ПО, компания «Сила», заключила соглашение о технологическом партнерстве с разработчиками операционной системы Uncom OS.В рамках сотрудничества операционные системы Uncom OS смогут предустанавливаться на ноутбуки СИЛА. Первые тесты уже подтвердили полную совместимость ноутбуков СИЛА НК2-3404 с операционной системой Uncom OS. Таким образом, корпоративные заказчики смогут выбрать для себя ноутбуки СИЛА с предустановленной Uncom OS и полной поддержкой производителя на 3 года.СИЛА НК2-3404 — довольно мощный корпоративный ноутбук на базе процессоров Intel® Core™ 13-го поколения серии Raptor Lake. Система теплоотведения с повышенным уровнем эффективности, масштабируемая и высокоскоростная дисковая подсистема для работы с ресурсоемкими приложениями и высокое качество сборки делают его надежным и представительным рабочим инструментом.Uncom OS — российская операционная система на базе Linux семейства Debian, все главные модули которой основаны на открытом исходном коде и могут быть проверены любым желающим на неуязвимость с точки зрения безопасности.