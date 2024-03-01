Названы 10 самых крутых Android-флагманов конца зимы



В сети появился февральский рейтинг самых производительных Android-смартфонов от Antutu. В нем не оказалось ни одного «попсового» бренда.



Первое место занял Oppo Find X7 на базе свежего чипа MediaTek Dimensity 9300 и с терабайтным накопителем — обычно рейтинг возглавляют смартфоны со Snapdragon. На втором и третьем местах как раз они: ASUS ROG 8 Pro и iQOO 12, получившие топовый Snapdragon 8 Gen 3.







Далее в топе чередуются только смартфоны на упомянутых выше двух конкурирующих чипах:







Любопытно, что февральский рейтинг не содержит ни одного смартфона Samsung или Xiaomi — все устройства выпущены менее популярными и массовыми брендами. Далее в топе чередуются только смартфоны на упомянутых выше двух конкурирующих чипах:Любопытно, что февральский рейтинг не содержит ни одного смартфона Samsung или Xiaomi — все устройства выпущены менее популярными и массовыми брендами.