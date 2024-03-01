Названы 10 самых крутых Android-флагманов конца зимы

Олег

Oppo


В сети появился февральский рейтинг самых производительных Android-смартфонов от Antutu. В нем не оказалось ни одного «попсового» бренда.

Первое место занял Oppo Find X7 на базе свежего чипа MediaTek Dimensity 9300 и с терабайтным накопителем — обычно рейтинг возглавляют смартфоны со Snapdragon. На втором и третьем местах как раз они: ASUS ROG 8 Pro и iQOO 12, получившие топовый Snapdragon 8 Gen 3.

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Далее в топе чередуются только смартфоны на упомянутых выше двух конкурирующих чипах:

Antutu

Любопытно, что февральский рейтинг не содержит ни одного смартфона Samsung или Xiaomi — все устройства выпущены менее популярными и массовыми брендами. 

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Источник:
Antutu
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Комментарии

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jkttim
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