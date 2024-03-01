Раскрыт существенный недостаток Samsung Galaxy Ring

Олег

Galaxy
Фото: SamMobile


Компания Samsung представила совершенно новый девайс Galaxy — умное кольцо и раскрыла некоторые его особенности. Информацию собрали в SamMobile.

Согласно источнику, кольцо получит аккумулятор 14 мАч, которого должно хватать примерно на 9 дней. А еще на первых порах совместимость Galaxy Ring будет ограничена исключительно смартфонами от Samsung. Вице-президент Samsung Хон Пак в ходе частного интервью сообщил СМИ, что компания сейчас работает над добавлением поддержки Android-смартфонов и планшетов других брендов, отличных от Samsung, но сроков не назвал.

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При этом есть смартфоны одного-единственного бренда, с которым Galaxy Ring не будет работать никогда — это iPhone от Apple. В этом смысле ситуация повторяется: часы Galaxy Watch тоже несовместимы с iOS по желанию самой Samsung.

«Мы осознаем проблему iOS/Android и всё-таки надеемся, что наши устройства достигнут такого уровня, при котором люди захотят перейти на них», — Samsung. 

Судя по всему, компания хочет сделать Galaxy Ring частью пиар-акции по привлечению пользователей экосистемы Apple в свой лагерь. У владельца iPhone, которому понравится идея смарт-кольца, будет выбор: перейти на Samsung Galaxy, либо ждать, пока что-то подобное выпустит Apple. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

Mers
+4936
Mers
Бестолковый девайс, как по мне. Я лучше буду носить часы, в которых всё есть, чем просто какой-то мониторинг чего-то там, который по факту и на не на.
2 часа назад в 19:45
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