В Steam появились подделки популярных игр. Как их распознать?

«Отправить новую заявку с тем же названием, что и у популярных игр (Helldivers, Last Epoch, Palworld и т.д.), сложно, но изменить описания уже существующих страниц легко. Заметьте, в этом нет ничего нового. Valve, похоже, просто не настолько обеспокоена, чтобы активно отслеживать подобного рода случаи», — сообщает пользователь с ником DCSYYC.

Фейковые тайтлы отличить очень сложно, поскольку превью, скриншоты название и описание, практически ни чем не отличаются от оригинала. А низкая цена только больше привлекает внимание игроков. Самые бдительные уже заметили различия, но не понимают, как подделки смогли пройти строгую модерацию платформы.Пользователи X (Twitter) нашли популярную Helldivers 2 по подозрительно низкой цене. Оригинальная игра стоит около $40, в тот момент как подделка предлагалась со скидкой 75% — всего за $12. Причем в описании совпадает практически все, кроме жанровых тегов и даты выхода. Также сравнительно пустым является раздел обзоров, однако на волне популярности шутера не все могли обратить на это внимание. Аналогичная ситуация ранее случилась с хитовой Palworld.Сейчас фейки уже удалены с продажи, где они успели «провисеть» около трех часов. Один из пользователей Steam рассказал, что разместить проект с одинаковым названием, особенно популярных игр, практически невозможно. Тем не менее после модерации страницу можно легко отредактировать по своему усмотрению.Вероятно, после недовольства со стороны реальных разработчиков в адрес Steam, компания пересмотрит подход к модерации.