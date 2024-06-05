Ой-бой! Казахи показали официальный постер Samsung Galaxy Z Fold 6 раньше времени

Фархад
Samsung

В сети появился официальный постер Samsung, подтверждающий все предыдущие утечки относительно редизайна флагманов Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, выход которых ожидается в июле.

Судя по подписям, изображение принадлежит региональному сайту Samsung Казахстан. На постере мы видим Galaxy Z Fold6 с плоскими гранями и почти прямыми углами, как в Galaxy S24 Ultra. Расцветка также близка к актуальной «ультре», поэтому можно предложить, что и «фолд» получит рамку с титановым напылением. На верхнем торце появился обновлённый вырез под динамик, а на задней панели — увеличенные модули камер с новой окантовкой.

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Вторая новинка — Galaxy Z Flip6 — получила меньше визуальных отличий от прошлогодней модели. Первое, что бросается в глаза — более прямые грани и обновлённый дизайн камер. Постер сопровождается слоганом Galaxy AI, что указывает на возможный анонс новых ИИ-функций.

Ожидается, что Samsung представит новые складные устройства и кучу других продуктов на презентации Galaxy Unpacked, которая пройдёт в начале июля.
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Источник:
Reddit
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Комментарии

Lord
+617
Lord
Это просто когда Samsung Казахстан впереди на шаг планеты всей.
Сегодня в 16:50
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tellurian
+1404
tellurian
Два 24 взяли такое ощущение
Сегодня в 17:21
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