Восемь бюджетных смартфонов Galaxy начали получать большое и важное обновление One UI от Samsung

Олег

Фото: SamMobile


Компания Samsung начала распространять One UI 6.1 для ряда недорогих и среднебюджетных смартфонов Galaxy. Об этом пишет SamMobile.

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Вот список устройств, которые уже получают One UI 6.1 по всему миру:

  • Galaxy A33
  • Galaxy A52
  • Galaxy A52s
  • Galaxy A52 5G
  • Galaxy A53
  • Galaxy M44 (Jump 3)
  • Galaxy M53
  • Galaxy Xcover 7

Напомним, что главной фишкой One UI 6.1 стал нейросетевой пакет Galaxy AI. К сожалению, смартфоны низшего и среднего ценового сегмента его не получат, но апдейт для них все равно важен. Вот некоторые фичи, которые содержит One UI 6.1:
  • улучшенное редактирование изображений,
  • возможность копировать объект из изображения и вставлять его в другое,
  • улучшенная точность обрезки изображения
  • возможность экспортировать проекты редактирования видео Samsung Studio на другие устройства Galaxy
  • улучшенный поиск внутри «Галереи»
  • возможность настраивать сигналы тревоги и напоминания — для них можно использовать смайлы, изображения и видео дополненной реальности; для напоминаний вы можете настроить фон (пользовательское изображение или цвет фона) и расположение текста
  • исправление множества багов и уязвимостей. 
Апдейты постепенно распространяются в странах Азии и Европы, так что возможно придется подождать несколько дней, если вы его еще не получили. 

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Источник:
SamMobile
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