Восемь бюджетных смартфонов Galaxy начали получать большое и важное обновление One UI от Samsung

Компания Samsung начала распространять One UI 6.1 для ряда недорогих и среднебюджетных смартфонов Galaxy. Об этом пишет SamMobile.
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Вот список устройств, которые уже получают One UI 6.1 по всему миру:
- Galaxy A33
- Galaxy A52
- Galaxy A52s
- Galaxy A52 5G
- Galaxy A53
- Galaxy M44 (Jump 3)
- Galaxy M53
- Galaxy Xcover 7
Напомним, что главной фишкой One UI 6.1 стал нейросетевой пакет Galaxy AI. К сожалению, смартфоны низшего и среднего ценового сегмента его не получат, но апдейт для них все равно важен. Вот некоторые фичи, которые содержит One UI 6.1:
- улучшенное редактирование изображений,
- возможность копировать объект из изображения и вставлять его в другое,
- улучшенная точность обрезки изображения
- возможность экспортировать проекты редактирования видео Samsung Studio на другие устройства Galaxy
- улучшенный поиск внутри «Галереи»
- возможность настраивать сигналы тревоги и напоминания — для них можно использовать смайлы, изображения и видео дополненной реальности; для напоминаний вы можете настроить фон (пользовательское изображение или цвет фона) и расположение текста
- исправление множества багов и уязвимостей.