Восемь бюджетных смартфонов Galaxy начали получать большое и важное обновление One UI от Samsung

Компания Samsung начала распространять One UI 6.1 для ряда недорогих и среднебюджетных смартфонов Galaxy. Об этом пишет SamMobile.





Galaxy A33

Galaxy A52

Galaxy A52s

Galaxy A52 5G

Galaxy A53

Galaxy M44 (Jump 3)

Galaxy M53

Galaxy Xcover 7

улучшенное редактирование изображений,

возможность копировать объект из изображения и вставлять его в другое,

улучшенная точность обрезки изображения

возможность экспортировать проекты редактирования видео Samsung Studio на другие устройства Galaxy

улучшенный поиск внутри «Галереи»

возможность настраивать сигналы тревоги и напоминания — для них можно использовать смайлы, изображения и видео дополненной реальности; для напоминаний вы можете настроить фон (пользовательское изображение или цвет фона) и расположение текста

исправление множества багов и уязвимостей.

Вот список устройств, которые уже получают One UI 6.1 по всему миру:Напомним, что главной фишкой One UI 6.1 стал нейросетевой пакет Galaxy AI. К сожалению, смартфоны низшего и среднего ценового сегмента его не получат, но апдейт для них все равно важен. Вот некоторые фичи, которые содержит One UI 6.1:Апдейты постепенно распространяются в странах Азии и Европы, так что возможно придется подождать несколько дней, если вы его еще не получили.