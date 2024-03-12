Ozon и Wildberries завалены поддельными наушниками JBL. Покупателей не смущает, что они в 15 раз дешевле оригинала

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На Wilberries и Ozon продаются TWS-наушники JBL MG-S20. Они довольно популярны, хотя сам бренд JBL не в курсе о существовании такой модели.Наушники доступны у нескольких десятков продавцов, к ним оставлены сотни отзывов, а оценки близки к пятёрке. Цены варьируются от 800 до 5500 рублей. Поиск в гугле по названию модели показывает, что эти наушники продаются в основном в России, их упоминания нет на сайте JBL, и они отсутствуют на зарубежных площадках, вроде Ebay и Amazon.Ближайшая сходная по дизайну модель — JBL Quantum TWS. Сами наушники примерно такие же, но у зарядного кейса более простой индикатор без процентного указания уровня заряда. При этом они стоят в России от 13 до 16 тысяч рублей, то есть как минимум в 15 дороже подделки.На смартфоне эти наушники определяются как MG-S20, а не JBL. Они несовместимы с мобильным приложением JBL, поэтому не поддерживают быстрое сопряжение и настройку звука, а в инструкции нет упоминания ни JBL, ни какого-либо другого производителя. В звуке преобладают басы и средние частоты, верха напрочь отсутствует, звук сухой, без детализации и со слабой стереобазой, искажений много, а громкость низкая, поэтому. От прослушивания в них музыки удовольствия крайне мало.На коробке от фейка указано, что эти наушники получили приз за лучший дизайн на выставке reddot в 2020 году. И действительно, продукты JBL были отмечены наградами, но модели MG-S20 среди них, конечно же, нет.Не менее интересны и отзывы покупателей. Если отсортировать от плохих оценок к хорошим, выяснится, что некоторые люди распознали, что им прислали подделку, которая играет даже не на 1000, а максимум на 200 рублей. Впрочем, большинство покупателей почему-то считают, что это настоящий JBL — им нравится и посадка в ушах, и звук. Некоторые даже пишут, что они смогли подтвердить оригинальность на сайте производителя. Наверняка они довольны, что им удалось обмануть систему и купить качественную вещь от хорошего бренда по цене ноунейма.