Epic Games раздаёт гонки Dakar Desert Rally. Экономия — 1399 р.!

В магазине Epic Games Store началась бесплатная раздача игры Dakar Desert Rally. Это относительно свежий и качественный симулятор гонок с поддержкой как одиночного, так и многопользовательского режима. Раздача продлится до семи вечера 22 февраля 2024 года.
В Dakar Desert Rally можно гонять на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах, соревнуясь с виртуальными соперниками или живыми игроками. Трассы разнообразные — от песочных пустынь до заснеженных гор, на каждой из них встречаются препятствия, которые делают заезд гораздо интереснее.
Из описания Dakar Desert Rally:
Вас ждёт более 30 полноценных раллийных этапов из официального ралли «Дакар» 2020, 2021 и 2022 годов вместе с лицензионными транспортными средствами, командами и пилотами, и всё это доступно как для одиночной, так и для многопользовательской игры. Более того, гонки проходят в огромном открытом мире, который не ограничивается лишь определёнными маршрутами. Игра поддерживает широкий ассортимент рулей для максимально реалистичных впечатлений от вождения.
Игра Dakar Desert Rally изначально была выпущена в октябре 2022 года, в прошлом году она получила крупное обновление и обычно продаётся за 1399 рублей. Добавить её в свою коллекцию могут даже жители России и Беларуси, региональных ограничений нет.
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