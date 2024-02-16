Apple запретила пользователям откатываться на iOS 17.3

Сегодня, 16 февраля, компания Apple прекратила подписывать iOS 17.3. Это значит, что пользователи iPhone больше не смогут откатиться на неё с iOS 17.3.1, вышедшей на прошлой неделе.Apple регулярно прекращает подписывать старые версии iOS, чтобы побудить пользователей поддерживать актуальные операционные системы на своих устройствах. Кроме того, этот способ позволяет предотвратить любые попытки создания джейлбрейка для новых iPhone.Параллельно с iOS 17.3.1 компания Apple также тестирует следующее масштабное обновление iOS 17.4, которое станет доступно всем пользователям в марте.