Крупный апдейт Telegram для Android и iPhone: много нового в чатах

Разработчики Telegram обновили приложения для Android и iOS до версии 10.8. Это первый апдейт в феврале, хотя в прошлом месяце мессенджер обновлялся несколько раз.Что нового:— Участники могут отдавать голоса групповому чату для разблокировки в нём новых функций (например, расшифровка голосовых сообщений и перевод сообщений с одного языка на другой в реальном времени). Возможностей становится больше по мере роста уровня группы, для достижения каждого нового уровня нужно получать голоса — 1/25 от общего числа участников.— В групповых чатах стала доступна вкладка «Оформление и эмодзи», где администраторы могут задавать персональный цвет для профиля, выбирать эмодзи-пак группы и эмодзи-статус, устанавливать обои в чате. Для разблокировки новой возможности группе потребуется достичь определённого уровня.— Появилась возможность выбирать набор эмодзи, который станет доступен каждому участнику беседы.— Администраторы группы могут указать количество голосов, которое должен отдать участник, чтобы на него не распространялись ограничения, действующие для всех участников.— Администраторы могут публиковать истории от имени группы. Их максимальное количество в день соответствует уровню чата.— Владельцы чатов могут организовывать розыгрыш или раздачу премиум-подписок на Telegram среди участников. За каждую отданную подписку группа получат по четыре голоса.