Крупный апдейт Telegram для Android и iPhone: много нового в чатах

Разработчики Telegram обновили приложения для Android и iOS до версии 10.8. Это первый апдейт в феврале, хотя в прошлом месяце мессенджер обновлялся несколько раз.
Что нового:
— Участники могут отдавать голоса групповому чату для разблокировки в нём новых функций (например, расшифровка голосовых сообщений и перевод сообщений с одного языка на другой в реальном времени). Возможностей становится больше по мере роста уровня группы, для достижения каждого нового уровня нужно получать голоса — 1/25 от общего числа участников.
— В групповых чатах стала доступна вкладка «Оформление и эмодзи», где администраторы могут задавать персональный цвет для профиля, выбирать эмодзи-пак группы и эмодзи-статус, устанавливать обои в чате. Для разблокировки новой возможности группе потребуется достичь определённого уровня.
— Появилась возможность выбирать набор эмодзи, который станет доступен каждому участнику беседы.
— Администраторы группы могут указать количество голосов, которое должен отдать участник, чтобы на него не распространялись ограничения, действующие для всех участников.
— Администраторы могут публиковать истории от имени группы. Их максимальное количество в день соответствует уровню чата.
— Владельцы чатов могут организовывать розыгрыш или раздачу премиум-подписок на Telegram среди участников. За каждую отданную подписку группа получат по четыре голоса.
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