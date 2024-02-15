Крупный апдейт Telegram для Android и iPhone: много нового в чатах

Александр




Разработчики Telegram обновили приложения для Android и iOS до версии 10.8. Это первый апдейт в феврале, хотя в прошлом месяце мессенджер обновлялся несколько раз.

Что нового:

 — Участники могут отдавать голоса групповому чату для разблокировки в нём новых функций (например, расшифровка голосовых сообщений и перевод сообщений с одного языка на другой в реальном времени). Возможностей становится больше по мере роста уровня группы, для достижения каждого нового уровня нужно получать голоса — 1/25 от общего числа участников.

 — В групповых чатах стала доступна вкладка «Оформление и эмодзи», где администраторы могут задавать персональный цвет для профиля, выбирать эмодзи-пак группы и эмодзи-статус, устанавливать обои в чате. Для разблокировки новой возможности группе потребуется достичь определённого уровня.

 — Появилась возможность выбирать набор эмодзи, который станет доступен каждому участнику беседы.

 — Администраторы группы могут указать количество голосов, которое должен отдать участник, чтобы на него не распространялись ограничения, действующие для всех участников.

 — Администраторы могут публиковать истории от имени группы. Их максимальное количество в день соответствует уровню чата.

 — Владельцы чатов могут организовывать розыгрыш или раздачу премиум-подписок на Telegram среди участников. За каждую отданную подписку группа получат по четыре голоса.
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Комментарии

samOsebe
+547
samOsebe
как же жили до этих обнов?
51 минуту назад
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