Найден новый способ получить скидку на любые товары с Ozon

Александр
У маркетплейса Ozon появился обмен бонусов на баллы. Что это такое и как оно позволяет экономить на любых покупках?

Бонусы начисляются за покупку определённых товаров продавца, расходовать их можно в дальнейшем только на товары этого продавца, а если ничего не купить у него — спустя некоторое время они сгорят. Баллы — более ценная вещь, их, к примеру, начисляют за отзывы, оставленные к товарам, их можно применять к любым покупкам, у них нет срока действия.

С недавних пор у Ozon появился обмен начисленных продавцами баллов на бонусы. Курс так себе — 10 бонусов равны 1 баллу, но если оформить премиум-подписку, получается выгоднее — 4 бонуса конвертируются в 1 балл. Премиум-подписка стоит 199 рублей в месяц, хотя можно оформить пробный период за 1 рубль.

Ozon

Обменять бонусы можно на этой странице. К обмену пригодны бонусы со сроком жизни от 90 до 182 дней. Если какой-либо продавец начислил вам бонусы, а вы не собираетесь приобретать у него что-либо, целесообразно поменять их на баллы Ozon, ведь бонусы всё равно сгорят, а баллы, пусть и обменянные по курсу 1 к 10, можно будет использовать для получения скидки на любой товар с Ozon.

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Комментарии

tellurian
+1272
tellurian
Многие продавцы когда просишь скидку отказывают :( уже 5/5 у меня.
37 минут назад
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