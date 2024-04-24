OZON порадовал всех пользователей долгожданным изменением



Маркетплейс OZON увеличил срок хранения заказа в пункте выдачи. Это позволит более удобно планировать время и забирать покупки вовремя.



Теперь с момента доставки заказа в ПВЗ маркетплейс дает покупателю 14 дней, чтобы его забрать. При этом опция продления хранения товара больше не будет доступна, как следует из информации на сайте поддержки OZON. По сути, OZON просто заменил ручное продление отдельных заказов на общее увеличение срока хранения для всех. Исключение сделано лишь для заказов в постамат — их хранение можно продлить на 1 день, обратившись в службу поддержки маркетплейса.















Ранее срок хранения заказа в ПВЗ составлял всего 7 дней, что довольно мало, если учесть сравнительно небольшое количество пунктов выдачи и загруженность больших городов. Зачастую покупателям было не совсем удобно забирать заказы «по пути» и приходилось ездить за ними специально, чтобы не пропустить таймер. В течение недели можно было продлить срок хранения вручную, но об этой опции вполне можно забыть, закрутившись в рабочей неделе. Ранее срок хранения заказа в ПВЗ составлял всего 7 дней, что довольно мало, если учесть сравнительно небольшое количество пунктов выдачи и загруженность больших городов. Зачастую покупателям было не совсем удобно забирать заказы «по пути» и приходилось ездить за ними специально, чтобы не пропустить таймер. В течение недели можно было продлить срок хранения вручную, но об этой опции вполне можно забыть, закрутившись в рабочей неделе.