Ozon прислал покупателю ржавый топор вместо ноутбука за 90 тысяч





Семья из подмосковного Подольска заказала на Ozon игровой ноутбук Machenike стоимостью 90 тысяч рублей. Когда товар пришёл, в коробке вместо дорогостоящего устройства Семья из подмосковного Подольска заказала на Ozon игровой ноутбук Machenike стоимостью 90 тысяч рублей. Когда товар пришёл, в коробке вместо дорогостоящего устройства оказался старый и ржавый топор, обмотанный плёнкой и скотчем в несколько слоёв, чтобы при пересылке ничего не бренчало и не порвалось.

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«Нам очень жаль, что клиенты столкнулись с такой ситуацией, это недопустимо. Мы рассмотрели обращение и уже вернули покупателю стоимость товара. Со своей стороны мы проводим тщательную проверку всего процесса оформления этого заказа, чтобы подобной ситуации больше не повторилось.



Мы реагируем на жалобы пользователей и делаем все возможное, чтобы не допустить такие инциденты — для их выявления у нас выстроен многоуровневый фрод-анализ, который использует машинное обучение и ряд других технологий. Если в результате комплекса этих мер фиксируется подозрительная активность, то команда фрод-мониторинга проводит дополнительную проверку таких случаев».

Обученные чужим горьким опытом покупатели снимали процесс распаковки на видео и предъявили эту запись поддержке Ozon в качестве доказательства обмана. Не помогло — им отказали в возврате денег. Примечательно, что они купили устройство у проверенного и хорошо зарекомендовавшего себя магазина Marvel, который торгует на Ozon четыре года и держит рейтинг, близкий к пяти баллам.После обнародования этого случая Ozon всё же одумался — пообещал вернуть семье деньги и провести проверку. Если бы этого не произошло, семья планировала обратиться в суд, Роспотребнадзор и даже Следственный комитет.Комментарий Ozon: