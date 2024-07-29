Ozon прислал покупателю ржавый топор вместо ноутбука за 90 тысяч

Александр



Семья из подмосковного Подольска заказала на Ozon игровой ноутбук Machenike стоимостью 90 тысяч рублей. Когда товар пришёл, в коробке вместо дорогостоящего устройства оказался старый и ржавый топор, обмотанный плёнкой и скотчем в несколько слоёв, чтобы при пересылке ничего не бренчало и не порвалось.

Обученные чужим горьким опытом покупатели снимали процесс распаковки на видео и предъявили эту запись поддержке Ozon в качестве доказательства обмана. Не помогло — им отказали в возврате денег. Примечательно, что они купили устройство у проверенного и хорошо зарекомендовавшего себя магазина Marvel, который торгует на Ozon четыре года и держит рейтинг, близкий к пяти баллам.


Фото: Shot Проверка

После обнародования этого случая Ozon всё же одумался — пообещал вернуть семье деньги и провести проверку. Если бы этого не произошло, семья планировала обратиться в суд, Роспотребнадзор и даже Следственный комитет.

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Комментарий Ozon:

«Нам очень жаль, что клиенты столкнулись с такой ситуацией, это недопустимо. Мы рассмотрели обращение и уже вернули покупателю стоимость товара. Со своей стороны мы проводим тщательную проверку всего процесса оформления этого заказа, чтобы подобной ситуации больше не повторилось.

Мы реагируем на жалобы пользователей и делаем все возможное, чтобы не допустить такие инциденты — для их выявления у нас выстроен многоуровневый фрод-анализ, который использует машинное обучение и ряд других технологий. Если в результате комплекса этих мер фиксируется подозрительная активность, то команда фрод-мониторинга проводит дополнительную проверку таких случаев».

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Комментарии

Юра из МУРа
+247
Юра из МУРа
А ведь если с ним придёшь в пвз, бедная девочка подумает, что ты её хочешь того, ну вы поняли... Короче засада(((
Вчера в 14:13
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tellurian
+1638
tellurian
Такие вещи надо в пвз вскрывать. Там тоже камеры есть. Если доставка не домой.
Вчера в 14:16
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Dmitriy
+1060
Dmitriy
Но в целом же у них всё с сертификатами, всё ж проверяется, аха...
Вчера в 15:52
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+7
Uragan
А теперь другой ход сценария: а если бы была трещина на экране? Озон бе проблем мог бы отказать в выплате — типа вы сами его уронили при доставке до квартиры. И в этом есть доля правды. Вывод какой: открывайте дорогущие коробки на пункте выдачи товара и обязательно его включайте в работоспособное состояние! Этим вы избежите лишней головной боли и кучи нервов...
2 часа назад в 22:09
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