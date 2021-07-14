Электрические зубные щётки гораздо лучше обычных справляется с чисткой зубов и массажем дёсен, но большинство из них обладают серьёзным недостатком — они сильно вибрируют и шумят. Это плохо для здоровья: вибрации могут вызывать растрескивание эмали, расшатывание зубов и воспаление нервов, а громкий шум приводит к мигрени, усталости и плохому настроению. По какой-то причине многие производители электрических зубных щёток не уделяют внимание этой проблеме и не пытаются решить её. А даже если пытаются, получается плохо.
Шум от щётки при чистке зубов вредит не только вам, но и вашим близким — например, он может тревожить их сон, вызывая раздражение и тревогу. Кроме того, чистить зубы сильно вибрирующей щёткой очень неприятно, а это приводит к тому, что вы хотите как можно быстрее завершить процедуру. Снижение времени чистки уменьшает её эффективность, что в результате может привести к проблемам с зубами, ведь вы чистите их не так эффективно, как могли бы, если бы щётка так сильно не вибрировала и не шумела.
Ни Oral-B, ни Philips — а это, пожалуй, самые известные бренды, выпускающие электрические зубные щётки — так и не смогли разработать технологии, которые позволили бы комфортно пользоваться их продукцией. У гораздо более молодой компании Oclean это получилось — её технология активного шумоподавления Whisper Clean снижает шум до 45 дБ, то есть до уровня тихого шёпота. Благодаря этой технологии и другим инновационным решениям, Oclean может напрямую конкурировать с гораздо более крупными и именитыми брендами и в итоге попасть в топ-3 производителей электрических зубных щёток.
Каким образом инженерам компании Oclean удалось добиться столь впечатляющего снижения шума? В чём секрет технологии активного шумоподавления Whisper Clean?
Технология Whisper Clean была разработана инженерами Oclean и используется исключительно в электрических зубных щётках этой компании. Её суть сводится к тому, что она выводит весь шум, появляющийся из-за вибрации мотора и корпуса щётки, за пределы звукового диапазона, воспринимаемого человеком — выше 20 кГц. Человеческое ухо не воспринимает ультразвук, поэтому кажется, что щётка работает почти бесшумно. Звуки с частотой ниже 20 кГц подавляются активным шумодавом до комфортного уровня.
Oclean X Pro Elite — первая в мире электрическая зубная щётка, отмеченная знаком Quiet Mark. Что это за Quiet Mark?
Quiet Mark — международная программа, запущенная британским обществом Noise Abatement Society, деятельность которого направлена на повышение осведомленности о шумовом загрязнении и поиск путей его устранения. Оно основано в 1959 году и сертифицирует продукцию, которая отвечает требованиям низкого шумового загрязнения окружающей среды. Знаком Quiet Mark отмечаются максимально тихие продукты в разных товарных категориях — это позволяет покупателям выбирать такие устройства, которые не будут доставлять дискомфорт излишним шумом во время работы. Знак Quiet Mark был организован для того, чтобы компании стремились выпускать товары с низким уровнем шума и разрабатывать технологии и решения, позволяющие уменьшить шумовое загрязнение. Для получения знака Quiet Mark продукту необходимо пройти тщательное лабораторное тестирование, наличие такого знака означает, что он является одним из самых бесшумных в своей категории, а его использование будет безвредным для потребителя и повысит качество его жизни.
Зубную щётку Oclean X Pro Elite называют суперумной. Она получила положительные отклики от блогеров, СМИ, стоматологов и обычных пользователей по всему миру. Они отмечают бесшумность как одно из её неоспоримых преимуществ.
В действительности Oclean X Pro Elite не только бесшумная, но и очень умная. В этой щётке используется собственная операционная система, которая постоянно обновляется и совершенствуется. Встроенный в щётку экран позволяет использовать почти все её возможности даже без смартфона, в том числе в режиме реального времени выявлять слепые зоны и отслеживать эффективность чистки зубов. Заряжать щётку можно от Qi-совместимого беспроводного зарядного устройства (как смартфон), а время зарядки в несколько раз меньше, чем у других щёток — всего 3,5 часа. В мобильном приложении можно выбирать программы чистки, составленные профессионалами, и гибко подстраивать их под свои нужды в зависимости от требуемых результатов (например, повседневная чистка, уход после лечения или бережное отбеливание зубов). Специальные алгоритмы позволяют щётке защищать вас от ошибочных действий — например, она автоматически снижает интенсивность вибрации, если замечает, что вы прилагаете чрезмерно много усилий, а это позволяет избежать повреждения дёсен, кровоточения и инфицирования.
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