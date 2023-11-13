Первые iPad Pro с OLED-дисплеями могут представить на весенней презентации

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Поставщики Apple запустят массовое производство OLED-панелей для будущих планшетов iPad Pro в феврале 2024 года, сообщает портал Korea Herald.Источники утверждают, что основным поставщиком выступит LG Display. Именно она начнёт выпуск OLED-дисплеев для 11-дюймовых и 13-дюймовых iPad Pro на своём заводе в Паджу. Ожидается, что такие дисплеи будут обходиться Apple в три раза дороже, чем панели для iPhone. Это может привести к повышению конечных цен для покупателей.Ожидается, что в дополнение к новым OLED-дисплеям новые iPad Pro получат чипы M3 и обновленную клавиатуру Magic Keyboard. Скорее всего, Apple выпустит флагманские планшеты весной, а другие модели получат апгрейд во второй половине 2024 года.