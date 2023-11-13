iOS 18 станет самым «амбициозными и внушетильным» апдейтом в истории Apple

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Журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, что топ-менеджеры Apple называют будущие iOS 18, macOS 15, watchOS 11 и tvOS 18 самыми «амбициозными и внушительными» обновлениями для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV и других устройств.Ключевые нововведения будут связаны с генеративным искусственным интеллектом. Одним из них станет поумневшая версия Siri, которая выведет интегрированного ассистента на новый уровень. По данным инсайдеров, Apple полагается на большие языковые модели (LLM), чтобы полностью прокачать Siri и сделать её «самым мощным приложением с ИИ».Гурман отмечает, что Apple планирует тратить по $1 млрд ежегодно на исследования в области искусственного интеллекта, поскольку компания стремится догнать Google и OpenAI. Скорее всего, часть новых функций будет доступна эксклюзивно на iPhone 16 и других новых продуктах.Как следствие, мы можем увидеть по-настоящему «революционные» обновления за последние несколько лет в iOS 18 и iPadOS 18.