Первые рендеры Apple Watch X подтверждают самые ожидаемые изменения в дизайне

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Портал 91mobiles поделился эксклюзивными CAD-рендерами юбилейных смарт-часов Apple Watch X, выход которых ожидается этой осенью.Напомним, до этого инсайдеры раскрывали только некоторые характеристики часов, но слива чертежей ещё не было. Теперь у нас есть первый взгляд на будущие Apple Watch. Обратите внимание, что рендеры демонстрируют дизайн, схожий с Apple Watch Series 9, но с более тонкими рамками. Это позволит увеличить диагональ экрана.По данным источника, более крупная модель юбилейных Apple Watch Series X получит 2-дюймовый дисплей, а сами часы будут выпускаться в размерах 45 мм и 49 мм. Ожидается, что Apple также внедрит новый механизм крепления ремешков на магнитах.Ожидается, что Apple представит новые смарт-часы вместе с линейкой iPhone 16 в сентябре.