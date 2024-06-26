Первые рендеры Apple Watch X подтверждают самые ожидаемые изменения в дизайне

Фархад
AW // Digital Trends

 Портал 91mobiles поделился эксклюзивными CAD-рендерами юбилейных смарт-часов Apple Watch X, выход которых ожидается этой осенью.

Напомним, до этого инсайдеры раскрывали только некоторые характеристики часов, но слива чертежей ещё не было. Теперь у нас есть первый взгляд на будущие Apple Watch. Обратите внимание, что рендеры демонстрируют дизайн, схожий с Apple Watch Series 9, но с более тонкими рамками. Это позволит увеличить диагональ экрана.

AW X
AW X
AW X
AW X
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По данным источника, более крупная модель юбилейных Apple Watch Series X получит 2-дюймовый дисплей, а сами часы будут выпускаться в размерах 45 мм и 49 мм. Ожидается, что Apple также внедрит новый механизм крепления ремешков на магнитах.

Ожидается, что Apple представит новые смарт-часы вместе с линейкой iPhone 16 в сентябре.
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Источник:
GSM Arena
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