Пользователи iMessage переизобрели игру в крестики-нолики. Попробуйте, это весело
Георгий Лямин —
На reddit пользователи придумали, как поиграть в крестики-нолики вдвоем, не выходя из iMessage. Показываем, как работает этот способ.
Вам понадобится специальная картинка, которую можно забрать у нас по ссылке (Telegram) и собеседник в iMessage.
Отправляем собеседнику картинку. Выбираем, кто первый ходит, а затем перетаскиваем по очереди крестики или нолики на поле из клавиатуры с эмодзи.
Выглядит это так:
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