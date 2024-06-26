Пользователи iMessage переизобрели игру в крестики-нолики. Попробуйте, это весело

Георгий
iMessage

На reddit пользователи придумали, как поиграть в крестики-нолики вдвоем, не выходя из iMessage. Показываем, как работает этот способ.

Вам понадобится специальная картинка, которую можно забрать у нас по ссылке (Telegram) и собеседник в iMessage.

Отправляем собеседнику картинку. Выбираем, кто первый ходит, а затем перетаскиваем по очереди крестики или нолики на поле из клавиатуры с эмодзи.

Выглядит это так:

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