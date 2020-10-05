Sony пригласила ряд японских изданий и блогеров поближе познакомиться с PlayStation 5. Это будет первый раз, когда мы сможем оценить консоль «вживую» после просочившихся изображений из Национальной комиссии по коммуникациям Тайваня. В различных публикациях начали появляться подробные фотографии и видеоролики с PS5, которые дают более реалистичные представления о размерах устройства, а также об игровом процессе Astro’s Playroom и Godfall.
Сайт 4gamer опубликовал изображения PS5 в вертикальном и горизонтальном режиме, демонстрируя, как подставка работает в любом положении. Некоторые снимки также показывают, как новинка будет охлаждаться, журналисты отметили, что PlayStation следующего поколения работает очень тихо, а исходящее тепло не ощущается.
Снимки Dengeki Online позволяют оценить размер консоли в перспективе. Они сделали снимки в вертикальном режиме устройства рядом с телевизором. Судя по всему, если вы планируете использовать устройство именно так, то придется освободить немного дополнительного пространства.
Наряду с самой консолью японские издания и YouTube-блогеры также поближе познакомились с новым контроллером DualSense. Он получил тактильную обратную связь (заменяющую устаревшую технологию виброотдачи) и адаптивные триггеры, которые меняют сопротивление в зависимости от игрового процесса. Sony также оснастила новый геймпад микрофоном и портом USB-C.
Мы уже несколько раз видели демонстрацию предустановленной игры Astro’s Playroom и компания снова использовала её для демонстрации функций контроллера DualSense. Сайт 4gamer опубликовал снимки с различным цветом подсветки геймпада, которая будет изменяться в зависимости от различных ситуаций.
К сожалению, ни в одной из публикаций не удалось разглядеть панель управления и элементы пользовательского интерфейса PlayStation 5. Пока эти детали остаются загадкой. Ранее Sony обещала полностью переработанную операционную систему.
Вероятно в ближайшее время мы сможем оценить интерфейс PlayStation 5. Том Уорен из The Verge опубликовал коротенький тизер с загрузкой операционки PS5. Скорее всего скоро он расскажет об этом подробнее, не дожидаясь официального запуска консоли.
Sony's small PS5 UI teaser there pic.twitter.com/D7m6SrVfCk— Tom Warren (@tomwarren) June 11, 2020
Обзорщики не уделили должного внимания встроенному SSD-накопителю и скорости загрузки игр. Тем не менее они продемонстрировали довольно много геймплея Astro’s Playroom и Godfall, которые мы уже видели ранее. Как и следовало ожидать, игры выглядят довольно плавно.
Эти ограниченные превью PlayStation 5 не отвечают на все вопросы, которые на данный момент актуальны среди геймеров. Надеемся, что Sony в ближайшее время начнет подробнее нас знакомить со своей консолью следующего поколения. Один из основных моментов, который нас до сих пор волнует — возможность расширения накопителя и обратная совместимость для игр PS4. До запуска консоли, который состоится 12 ноября, больше месяца, поэтому у Sony достаточно времени, чтобы рассказать гораздо больше о своей новинке.
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