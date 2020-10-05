PS5
Sony пригласила ряд японских изданий и блогеров поближе познакомиться с PlayStation 5. Это будет первый раз, когда мы сможем оценить консоль «вживую» после просочившихся изображений из Национальной комиссии по коммуникациям Тайваня. В различных публикациях начали появляться подробные фотографии и видеоролики с PS5, которые дают более реалистичные представления о размерах устройства, а также об игровом процессе Astro’s Playroom и Godfall.

Сайт 4gamer опубликовал изображения PS5 в вертикальном и горизонтальном режиме, демонстрируя, как подставка работает в любом положении. Некоторые снимки также показывают, как новинка будет охлаждаться, журналисты отметили, что PlayStation следующего поколения работает очень тихо, а исходящее тепло не ощущается.

PS5
На одной из фотографий разглядели металлическую защелку, спрятанную внутри правой верхней части консоли. Возможно, там спрятан отсек для SSD, поскольку Sony заявила, что владельцы PS5 смогут расширять память с помощью обычных твердотельных накопителей. Но пока нам не показали этот процесс в действии.

PS5

Снимки Dengeki Online позволяют оценить размер консоли в перспективе. Они сделали снимки в вертикальном режиме устройства рядом с телевизором. Судя по всему, если вы планируете использовать устройство именно так, то придется освободить немного дополнительного пространства.
Большинство из опубликованных видео не раскрывают подробности конструкции PlayStation 5, поскольку они сосредоточены на игровом процессе. Краткий обзор оборудования появился на канале Famitsu.



Наряду с самой консолью японские издания и YouTube-блогеры также поближе познакомились с новым контроллером DualSense. Он получил тактильную обратную связь (заменяющую устаревшую технологию виброотдачи) и адаптивные триггеры, которые меняют сопротивление в зависимости от игрового процесса. Sony также оснастила новый геймпад микрофоном и портом USB-C.

Мы уже несколько раз видели демонстрацию предустановленной игры Astro’s Playroom и компания снова использовала её для демонстрации функций контроллера DualSense. Сайт 4gamer опубликовал снимки с различным цветом подсветки геймпада, которая будет изменяться в зависимости от различных ситуаций.

DualSense

К сожалению, ни в одной из публикаций не удалось разглядеть панель управления и элементы пользовательского интерфейса PlayStation 5. Пока эти детали остаются загадкой. Ранее Sony обещала полностью переработанную операционную систему.

Вероятно в ближайшее время мы сможем оценить интерфейс PlayStation 5. Том Уорен из The Verge опубликовал коротенький тизер с загрузкой операционки PS5. Скорее всего скоро он расскажет об этом подробнее, не дожидаясь официального запуска консоли.

Обзорщики не уделили должного внимания встроенному SSD-накопителю и скорости загрузки игр. Тем не менее они продемонстрировали довольно много геймплея Astro’s Playroom и Godfall, которые мы уже видели ранее. Как и следовало ожидать, игры выглядят довольно плавно.



Эти ограниченные превью PlayStation 5 не отвечают на все вопросы, которые на данный момент актуальны среди геймеров. Надеемся, что Sony в ближайшее время начнет подробнее нас знакомить со своей консолью следующего поколения. Один из основных моментов, который нас до сих пор волнует — возможность расширения накопителя и обратная совместимость для игр PS4. До запуска консоли, который состоится 12 ноября, больше месяца, поэтому у Sony достаточно времени, чтобы рассказать гораздо больше о своей новинке.


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