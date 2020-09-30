





За последние несколько лет Apple открыла свое программное обеспечение, разрушив стороннему оборудованию использовать HomeKit и AirPlay 2. Судя по всему, теперь компания нацелилась на консоли PlayStation и Xbox.Стало известно, что Apple работает с Sony и Microsoft над внедрением приложения Apple TV на консоли PlayStation и Microsoft. Об этом сообщает сайт 9To5Mac со ссылкой на анонимный источник. По его словам на приставках также ожидается поддержка HomeKit, но она может быть запущена позже.Ранее на этой неделе появилась информация, что производитель ТВ-приставок Roku работает над добавлением HomeKit и AirPlay на свои устройства потокового воспроизведения. Это происходит спустя год, после того, как платформа получила приложение Apple TV. За последние несколько лет мы увидели, как производители телевизоров, такие как Samsung, Sony и LG, внедряли его на свои устройства.Сайт Windows Central сообщает, что на данный момент на консолях Xbox уже доступна предварительная версия Apple TV, которое могут опробовать участники бета-программы Xbox Insiders.Запуск консолей Xbox следующего поколения намечен на 10 ноября. Учитывая, что Apple отказалась размещать в своем App Store сервис облачного гейминга Microsoft, совместная работа компаний над интеграцией Apple TV выглядит немного нелогичным решением. Пока неизвестно, появится ли на консолях Xbox поддержка HomeKit и AirPlay 2 вместе с потоковым сервисом купертиновцев.