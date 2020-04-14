Компании Razer и Pokemon выпустили беспроводные наушники Pikachu True Wireless. Это TWS-модель с зарядным чехлом в виде покебола.
Наушники выполнены в узнаваемом стиле AirPods, только они жёлтые, и на их корпусе изображён один из самых известных покемонов — Пикачу. У них 13-мм драйверы, защита от пота и брызг по стандарту IPX4 и аккумулятор на три часа работы. При зарядке от чехла, рассчитанного на пять циклов подпитки энергии, автономность продлевается до 15 часов. Система шумоподавления не предусмотрена, зато есть совместимость с голосовыми ассистентами, благодаря которой можно получать информацию, не доставая смартфон.
Наушники Pikachu True Wireless начнут продаваться в Китае 16 апреля по цене 849 юаней (120 долларов или 8800 рублей). Будут ли они поставляться в другие страны, неизвестно.
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