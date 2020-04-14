









Компании Razer и Pokemon выпустили беспроводные наушники Pikachu True Wireless. Это TWS-модель с зарядным чехлом в виде покебола.Наушники выполнены в узнаваемом стиле AirPods, только они жёлтые, и на их корпусе изображён один из самых известных покемонов — Пикачу. У них 13-мм драйверы, защита от пота и брызг по стандарту IPX4 и аккумулятор на три часа работы. При зарядке от чехла, рассчитанного на пять циклов подпитки энергии, автономность продлевается до 15 часов. Система шумоподавления не предусмотрена, зато есть совместимость с голосовыми ассистентами, благодаря которой можно получать информацию, не доставая смартфон.Наушники Pikachu True Wireless начнут продаваться в Китае 16 апреля по цене 849 юаней (120 долларов или 8800 рублей). Будут ли они поставляться в другие страны, неизвестно.Это первый опыт сотрудничества Razer и Pokemon, и его наверняка оценят фанаты франшизы для покемонов. Остальные за эти деньги смогут найти гораздо более привлекательные по характеристикам модели. Если наушники с Пикачу будут пользоваться спросом, компании начнут выпускать аналогичные аксессуары с другими покемонами (их более семисот).