





Sony наконец-то рассекретила конструкцию PlayStation 5. Компания на своём YouTube-канале опубликовала видеоролик с полной разборкой устройства.Подставка для вертикального и горизонтального положения крепится с помощью большого винта, который может храниться в самом аксессуаре. Отверстие для винта можно закрыть с помощью пластиковой заглушки.Белые края с легкостью снимаются без необходимости в дополнительных инструментах. Таким образом можно будет с легкостью модифицировать дизайн консоли и очищать её от пыли.Что касается вентиляции, в верхняя часть устройства оборудована массивным кулером. Пыль будет собираться в специальных отверстиях, которые, по словам производителя, можно очищать с помощью пылесоса.Слот для расширения памяти также расположен в верхней части PS5. Туда можно будет подсоединить SSD-накопитель M2 от сторонних производителей с помощью порта PCI-E 4.0.После этого на видео продемонстрировали полный разбор PlayStation 5. Из интересного — двухсторонний кулер с диаметром 120 мм и толщиной 45 мм, система теплоотведения с радиатором нестандартной формы и жидким металлом. Скорее всего, можно сделать вывод, что проблемы с перегревом решены на стадии перед запуском. По словам Sony, такое решение разрабатывалось около двух лет.Со всеми остальными деталями конструкции вы можете ознакомиться по 7-минутному ролику, в котором присутствуют русские субтитры. Напомним, PlayStation 5 поступит в продажу 19 ноября.