





Консольные войны начались в 2001 году, когда Microsoft выпустила оригинальный Xbox для противостояния PlayStation 2. Однако, эта битва уже была проиграна, а следующее крупное столкновение в этой отрасли случилось после запуска Xbox 360 и PS3. Судя по всему, Sony в очередной раз побеждает. Во всяком случае так полагают аналитики из SimilarWeb.Посещаемость американских сайтов playstation.com и xbox.com, как правило, находилась примерно на одном уровне, но в период старта предварительных заказов на консоли следующего поколения Sony удалось вырваться вперёд. Посещаемость сайта PlayStation достигла пикового показателя 16 сентября и составила 892 000. Для сравнения, сайт Xbox превысил 776 200 посещений на старте предзаказов 22 сентября.Таким образом получается, что количество посещений сайта PlayStation выросло на 327,4% по сравнению с предыдущими днями, а у Xbox прирост составил 279,4%.Что касается источников трафика, наибольшее число посетителей сайтам принесли поисковики, а на втором месте прямые заходы. Стоит отметить, что всё вышеуказанное касается лишь посещений сайтов PlayStation и Xbox и не имеют никакого отношения к продажам. Помимо этого, в статистику попали только посещения с компьютеров, мобильный трафик в данные не был включен.