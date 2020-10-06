





До запуска PlayStation 5 остается меньше двух месяцев, поэтому Sony продолжает знакомить с особенностями своей консоли следующего поколения. Сегодня в официальном блоге PS появился материал, который посвящен технологии объемного звука Tempest 3D AudioTech.Фирменная гарнитура Pulse 3D разрабатывалась специально для того, чтобы максимально использовать возможности объемного звучания PlayStation 5. Она подойдет не только для PS5, но и для PS4.Sony также рассказала, что технология объемного звука Tempest 3D AudioTech будет поддерживать проводные наушники, которые подключаются с помощью разъема 3,5 мм или по USB. По словам Марка Церни, все достоинства звучания PlayStation 5 максимально раскрываются в наушниках. Они также работают над поддержкой встроенных динамиков телевизора для этой технологии. Скорее всего она уже будет доступна в день запуска PS5.Помимо этого компания также озвучила список игр с поддержкой технологии Tempest 3D AudioTech, который включает: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Marvel’s Spider-Man Remastered, Astro’s Playroom, Gran Turismo 7, Returnal, Destruction AllStars, Demon’s Souls, Ratchet & Clank: Rift Apart, Sackboy: A Big Adventure, Horizon Forbidden West, Resident Evil Village. Количество поддерживаемых тайтлов будет со временем расширяться.Напомним, старт продаж PlayStation 5 в России намечен на 19 ноября.