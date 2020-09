Версия PlayStation 5 с дисководом будет стоить в России 46 999 рублей

Версия PlayStation 5 без дисковода будет стоить в России 37 999 рублей







Компания Sony провела презентацию игровой консоли PlayStation 5. Одна будет выпущена в двух вариантах — с дисковым приводом и без него (в остальном модели не отличаются).В США и ещё нескольких странах продажи PlayStation 5 начнутся 12 ноября, а с 19 ноября эту консоль можно будет приобрести в остальном мире, включая Россию.Одновременно с этим Sony анонсировала несколько новых игр, которые будут выпущены в продажу вместе с PlayStation 5 (Hogwarts Legacy, Spider-Man: Miles Morales, Call Of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil Village и другие). Ознакомиться с ними можно по этим трейлерам:Sony также объявила, что подписчики PS Plus бесплатно получат доступ к нескольким играм для PlayStation 4, в том числе Uncharted 4, The Last of Us Remastered и Detroit: Become Human.