Как правило, стартовая линейка игр ограничивается несколькими проектами в день запуска новых консолей, поскольку разработчикам требуется время, чтобы полностью раскрыть все преимущества нового оборудования. В запуске Xbox Series X и PlayStation 5 имеется один очень положительный момент — функция обратной совместимости, позволяющая взять с новое поколение свою существующую библиотеку игр.
Таким образом покупатели некстген-консолей получают беспрецедентную свободу и не скованы 3-4 играми. Запуск Xbox Series X и PlayStation 5 ожидается в течение следующих двух недель. Вам больше не нужно отказываться от того, во что вы играли на старом устройстве и начинать заново. Благодаря некоторым действительно ориентированным на потребителя инициативам, таким как Xbox Smart Delivery, многие игры, которыми мы владеем сейчас или планируем приобрести в ближайшее пару месяцев, будут работать не только на консолях текущего поколения, но и на новых платформах с обновленной графикой и разрешением.
В этой заметке мы собрали максимально подробный список игр, которые будут доступны на старте Xbox Series X и PlayStation 5, а также добавили ожидаемые в ближайшее время проекты. Итак, Xbox Series X выходит 10 ноября и для него будет доступно 30 полностью оптимизированных игр. Выход PS5 запланирован на 19 ноября и на ней будет 20 игр.
Игры, которые будут доступны на старте
Игры, которые выйдут на праздниках и в 2021 году
А пока ждёте выход консолей следующего поколения можете полистать нашу распаковку Xbox Series X.
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