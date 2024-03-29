Почти холодильник: появились первые фото бездисковой версии Xbox Series X

Фархад
Xbox

Похоже, Microsoft действительно готовится к скорому анонсу полностью «цифровой» версии Xbox Series X. Портал eXputer поделился снимками консоли без оптического привода, но с белой расцветкой.

Как видно, отличий от обычного Xbox Series X почти не будет. Корпус в цвете Robot White максимально приближает новую консоль к бюджетной Xbox Series S. Инсайдеры утверждают, что белый Xbox Series X получит некоторые обновления компонентов, включая радиатор.

Xbox

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Стоит отметить, что подлинность фотографий уже подтвердили журналисты The Verge, поэтому можно не сомневаться в достоверности утечки. Печально, что компания отменила или сдвинула сроки релиза цилиндрической консоли Xbox, которую мы видели в слитых документах FTC в прошлом году.

Ожидается, что Microsoft выпустит белый Xbox Series X Digital Edition в июне по цене $399-$449.
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Источник:
The Verge
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