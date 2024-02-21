Названы даты релиза всех эксклюзивов Xbox на Nintendo Switch и Sony PlayStation

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Игровое подразделение Microsoft официально раскрыло сроки выхода четырёх очень популярных эксклюзивных тайтлов от внутренних студий Xbox на платформы PlayStation и Nintendo Switch. Об этих изменениях босс Xbox Фил Спенсер объявил на прошлой неделе, добавив, что «когда все играют, мы все от этого только выигрываем».Начнём с повествовательной приключенческой игры с ярким визуальным стилем Pentiment от Obsidian Entertainment. Проект выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch уже 22 февраля.Почти ААА ритмический экшен Hi-Fi RUSH от Tango Gameworks/Bethesda Softworks станет доступен владельцам PS5 19 марта.Ещё один крупный проект от Obsidian Entertainment — Grounded — кооперативное приключение на выживание выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch 16 апреля. При этом игра получит кроссплатформенное сохранение на всех платформах.Популярнейшая игра о пиратах Sea of Thieves от студии Rare доберётся до PlayStation 5 уже 30 апреля.Напомним, что этими тайтлами широкому Филу пришлось пожертвовать, чтобы по-тихому добавить в Game Pass Diablo IV (доступно с 26 марта), а немного позже всю коллекцию Call of Duty.