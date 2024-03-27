Консоли Xbox могут получить доступ к Epic Games Store и другим игровым магазинам

Фархад
Xbox
 
Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер только недавно купил Activision/Blizzard, а уже сейчас готовится полностью поработить весь консольный геминг.

Фил не просто хочет раздать эксклюзивы Xbox на другие консоли, чтобы привлечь новую аудиторию. Он хочет, чтобы и крупные игровые магазины тоже продавали Xbox.

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В интервью изданию Polygon Спенсер рассказал о том, как он хотел бы «разрушить эти огороженные сады, которые исторически ограничивали игроков совершением покупок через собственные магазины, привязанные к каждой консоли». Если проще — он хочет запустить сторонние игровые магазины на Xbox. В их число могут войти Itch.io и Epic Games Store.

В интервью Фил также подчеркнул, что «закон Мура замедлился». Цены на компоненты для консолей не падают так быстро, как в предыдущих поколениях, а спрос не растёт. Поэтому запуск сторонних магазинов игр может стимулировать продажи приставок.
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Источник:
Polygon
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