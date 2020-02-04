Компания Xiaomi представила смартфон Poco X2. Он выпущен под брендом, который с недавних пор позиционируется отдельно от Xiaomi. Poco X2 представляет из себя просто переименованный Redmi K30 — у него в точности такой же дизайн и почти аналогичные характеристики.
Новинка получила «трехмерный» стеклянный корпус, изогнутый со всех сторон. Спереди и сзади используются панели Gorilla Glass 5. Смартфон оснащается 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с вырезом под фронтальную камеру в правом верхнем углу. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, режим HDR10, соотношение сторон — 20:9, разрешение Full HD+ (1080×2400 пикселей).
На задней панели размещена вертикальная четырёхкамерная система с основным 64-мегапиксельным датчиком Sony IMX686, обладающим светосилой f/1,89 и размером сенсора 1/1,73″. Также имеются 8-мегапиксельный сверширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов, 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины резкости. Poco X2 получил те же алгоритмы обработки изображений, которые доступны смартфонам Xiaomi Mi CC9 Pro. Основная камера оснащается двойной светодиодной вспышкой и предлагает такие функции, как AI Scene Camera, Super Night Scene 2.0, размытие фона, съёмка видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду и замедленное видео 1080p со скоростью 120 кадров в секунду. Фронтальная камера состоит из двух датчиков: 20-мегапиксельный основной и 2-мегапиксельный сенсор глубины. Селфи-камера поддерживает съёмку видео в формате Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.
Процессор Snapdragon 765G, по словам производителя, работает на 10 процентов быстрее своего предшественника 730G. Poco X2 получил 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и хранилище UFS 2.1 объёмом 64 или 256 ГБ. Также предусмотрен слот для карты памяти microSD. В качестве операционной системы используется Android 10 с оболочкой MIUI 11.
Poco X2 питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера мощностью 27 Вт. Смартфон оснащён медной трубкой для системы жидкостного охлаждения. Также стоит упомянуть поддержку двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, двухдиапазонный GPS, ИК-порт, NFC, Hi-Res Audio, USB-C, 3,5-мм аудиоразъём и сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой грани устройства.
Poco X2 будет продаваться в Индии за 15999 рупий (около 15 тысяч рублей). В других странах он пока не анонсирован.
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