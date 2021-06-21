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В магазинах Mi Global Store и Poco Official Store на AliExpress началась распродажа, на которой можно приобрести со скидками хитовые новинки этого года — смартфоны Poco X3 Pro и Poco F3. Они обладают характеристиками, близкими к топовым, и без того стоят недорого, а сейчас их можно приобрести с существенным дисконтом, если воспользоваться промокодом.Poco X3 Pro получил IPS-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитой стеклом Gorilla Glass 6, процессор Snapdragon 860, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, накопитель 128 или 256 ГБ и аккумулятор ёмкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки через порт USB Type-C. Фронтальная камера 20-мегапиксельная, а основная обладает четырьмя модулями (48 + 8 + 2 + 2 Мп). Также в наличии стереодинамики 3,5-мм аудиовыход для подключения проводной акустики.Poco F3 получил AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, поддержкой режима HDR10+ и защитой стеклом Gorilla Glass 5, процессор Snapdragon 870, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, накопитель 128 или 256 ГБ и аккумулятор ёмкостью 4520 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки через порт USB Type-C. Фронтальная камера 20-мегапиксельная, а основная обладает четырьмя модулями (48 + 8 + 2 + 2 Мп). Смартфон поддерживает стереозвучание через динамики и работает в сетях 5G.Распродажа проходит с 21 по 26 июня. Количество товара ограничено, поэтому стоит поспешить, если вы хотите приобрести смартфон по самой выгодной цене, используя все возможные скидки.Poco X3 Pro можно приобрести по цене от 12 932 р., тогда как обычно этот смартфон продаётся примерно за 17 000 р. Poco F3 с учётом скидок доступен по цене от 22 670,18 р., хотя обычно стоит примерно 25 000 р. или больше, в зависимости от памяти. При покупке используйте скидки и промокоды, указанные ниже.Имейте в виду, что количество использования промокодов и купонов ограничено, поэтому они могут закончиться в любой момент.