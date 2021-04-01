





В марте этого года компания Xiaomi представила смартфон Poco X3 Pro. Новинка может заинтересовать вас достойной начинкой и привлекательной стоимостью. На фоне предшественника устройство стало мощнее. В этой заметке мы поделимся с вами промокодом на скидку, а сначала расскажем подробнее о Poco X3 Pro.Новинка оснащается IPS-экраном с диагональю 6,67 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Всё это защищает стекло Gorilla Glass 6. Устройство оборудовано двумя динамика, обеспечивающими объемное звучание с пометкой Hi-Res Audio.Высокий уровень производительности для Poco X3 Pro обеспечивает процессор Snapdragon 860. Производитель предусмотрел две конфигурации памяти. Можно выбрать версию с накопителем UFS 3.1 на 128/256 ГБ и оперативной памятью на 6/8 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки через порт USB-C. По словам производителя, 100-процентной зарядки хватает на 11 часов гейминга или 18 часов просмотра видео.Основная камера Poco X3 Pro состоит из четырех датчиков: 48 МП основной, 8 МП ультраширокоугольный объектив, датчик глубины на 2 МП и 2-мегапиксельный сенсор макро. Четкость и высокий уровень детализации фотографиям обеспечивает поддержка режима с искусственным интеллектом. Не обошлось и без поддержки съёмки в условиях с плохим освещением.По остальным характеристикам: NFC, защита от влаги по стандарту IP53, 3,5-мм разъем для проводных наушников. Poco X3 Pro доступен в трех цветовых решениях: Phantom Black, Frost Blue и Metal Bronze. Для получения скидки используйте промокоддля приобретения версии с памятью 8/256 ГБ идля варианта 6/128 ГБ.