















Poco X3 Pro (6 + 128 ГБ) — 249 евро (примерно 22 100 рублей)

Poco X3 Pro (8 + 256 ГБ) — 299 евро (примерно 26 600 рублей)

Poco F3 (6 + 128 ГБ) — 349 евро (примерно 31 000 рублей)

Poco F3 (12 + 256 ГБ) — 399 евро (примерно 35 500 рублей)







Компания Xiaomi представила два новых смартфона. Модели Poco X3 Pro и Poco F3 стоят недорого, предназначены для международного рынка и будут продаваться в том числе в России.Poco X3 Pro внешне очень похож на прошлогоднюю модель Poco X3, но начинка стала мощнее и совершеннее.Poco X3 Pro получил IPS-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитой стеклом Gorilla Glass 6, процессор Snapdragon 860, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, накопитель 128 или 256 ГБ и аккумулятор ёмкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки через порт USB Type-C. Фронтальная камера 20-мегапиксельная, а основная обладает четырьмя модулями (48 + 8 + 2 + 2 Мп). Также в наличии стереодинамики 3,5-мм аудиовыход для подключения проводной акустики.Poco X3 Pro — полная копия смартфон Redmi K40, который уже стал большим хитом в Китае.Poco X3 Pro получил AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, поддержкой режима HDR10+ и защитой стеклом Gorilla Glass 5, процессор Snapdragon 870, 6 или 12 ГБ оперативной памяти, накопитель 128 или 256 ГБ и аккумулятор ёмкостью 4520 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки через порт USB Type-C. Фронтальная камера 20-мегапиксельная, а основная обладает четырьмя модулями (48 + 8 + 2 + 2 Мп). Смартфон обладает стереодинамиками и поддерживает связь в сетях 5G.Во время презентации этих новинок был показан слайд, подтверждающий, что они будут продаваться в России в магазинах DNS, «Ситилинк», Wildberries и Tmall. Когда и по каким ценам они появятся у нас в стране, пока неизвестно.Цены для Европы будут такими:Первые покупатели могут сэкономить и приобрести эти смартфоны на старте со скидкой 50 евро.