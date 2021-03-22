Компания Xiaomi представила два новых смартфона. Модели Poco X3 Pro и Poco F3 стоят недорого, предназначены для международного рынка и будут продаваться в том числе в России.
Poco X3 Pro внешне очень похож на прошлогоднюю модель Poco X3, но начинка стала мощнее и совершеннее.
Poco X3 Pro — полная копия смартфон Redmi K40, который уже стал большим хитом в Китае.
Во время презентации этих новинок был показан слайд, подтверждающий, что они будут продаваться в России в магазинах DNS, «Ситилинк», Wildberries и Tmall. Когда и по каким ценам они появятся у нас в стране, пока неизвестно.
Цены для Европы будут такими:
- Poco X3 Pro (6 + 128 ГБ) — 249 евро (примерно 22 100 рублей)
- Poco X3 Pro (8 + 256 ГБ) — 299 евро (примерно 26 600 рублей)
- Poco F3 (6 + 128 ГБ) — 349 евро (примерно 31 000 рублей)
- Poco F3 (12 + 256 ГБ) — 399 евро (примерно 35 500 рублей)
Первые покупатели могут сэкономить и приобрести эти смартфоны на старте со скидкой 50 евро.
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С ips росо x3 pro