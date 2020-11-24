На площадке AliExpress в самом разгаре распродажа «Черная пятница». В этой заметки мы собрали 11
полезных товаров от бренда Xiaomi, который зарекомендовал себя с точки зрения соотношения цены и качества. Промокоды, которые помогут дополнительно снизить стоимость товаров можно забрать в предыдущем материале, а еще не забывайте проверять наличие купонов со скидками у продавцов.
Капсульная кофемашина за 6652 р.
Порадуй себя свежим кофе с помощью компактной капсульной кофемашины от Xiaomi. Устройство совместимо с капсулами STARBUCKS и NESPRESSO, поэтому проблем с приобретением кофе не возникнет. Стильный дизайн и белый цвет отлично впишутся в любой интерьер.
Беспроводная мышь с подсветкой за 2079 р.
Геймерская мышь от Xiaomi с подсветкой RGB. Разрешение оптического сенсора составляет 7200 dpi, а еще у неё 6 программируемых клавиш.
Устройство для удаления катышков за 820 р.
Это маленькое, но очень полезное устройство поможет избавиться от катышков на одежде. Аккумулятора на 1300 мАч хватает на 90 минут работы, а индикатор питания напомнить об уровне заряда.
Портативная Bluetooth-колонка за 1791 р.
Очень компактное и громкое устройство, которое можно с легкостью взять с собой на любую прогулку или в поездку. Имеется поддержка Bluetooth 5.0, а батарея ёмкостью 2000 мАч обеспечивает до 10 часов воспроизведения. Устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP67, а для заряда используется порт USB-C.
Увлажнитель воздуха за 2371 р.
Незаменимый аксессуар для дома особенно в зимних условиях, когда отопление «выжигает» полезную влажность воздуха. Ёмкость резервуара для воды — 4 л. Увлажнитель работает довольно тихо.
Беспроводные наушники Air 2 SE за 1845 р.
Наушники выполнены в форм-факторе «вкладыши», поэтому они отлично подойдут пользователям, которые по тем или иным причинам не любят «вакуумные затычки». Имеется поддержка Bluetooth 5.0, для зарядки используется порт USB-C, а время автономной работы вместе с кейсом составляет до 20 часов воспроизведения.
Портативный насос за 3039 р.
Надоело накачивать колёса велосипеда, мотоцикла или автомобиля вручную? Порадуйте себя этим компактным компрессором с датчиком давления.
Беспроводная зарядка за 1275 р.
Беспроводная зарядка Qi от Xiaomi подойдет для работы с большинством брендов мобильных устройств. У неё противоскользящая поверхность, поэтому она довольно уверенно располагается на столе или прикроватной тумбочке. Для подключения используется USB-C, а лаконичный дизайн в черном цвете дополнит любое расположение, будь то рабочий стол или мебель для телевизора.
Портативная электробритва за 2289 р.
За счет компактного дизайна бритва с легкостью помещается в кармане. Устройство защищено по стандарту IPX7. Для заряда используется порт USB-C, а время автономной работы, по словам производителя, составляет до 60 дней. Имеется возможность отправки со складов в России.
Смарт-браслет Mi Band 5 за 2456 р.
Браслетам Mi Band от Xiaomi давно пора присвоить звание «народного артиста России». Многим эти гаджеты заменили наручные часы. Не забудьте выбрать глобальную версию. Время автономной работы составляет до 14 дней.
Роутер AX3600 за 8559 р.
Нагрузка на сети в 2020 году возросла. Взрослые переходят на удаленную работу, а дети на дистанционное обучение, поэтому все необходимо стабильное соединение. Этот роутер может стать настоящим повелителем домашнего интернета. У него 6 антенн, возможность работы в двух диапазонах, а еще имеется возможность управления с помощью приложения на Android или iOS. AX3600 обеспечивает 3-гигабитную беспроводную сеть по стандарту Wi-Fi 6.
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