Компания Xiaomi ещё не перевела на MIUI 12 все смартфоны, которые должны получить это обновление, но уже готовит следующий крупный апдейт. И теперь даже известно, когда состоится его релиз.
По данным сайта PiunikaWeb, Xiaomi планирует выпустить MIUI 13 во втором квартале 2021 года. По традиции релизу будет предшествовать выпуск несколько бета-сборок обновления для некоторых устройств.
Ориентировочную дату выпуска MIUI 13 назвал один из модераторов официального форума Xiaomi. Она выглядит вполне логичной, ведь выпуск предыдущего крупного обновления оболочки, MIUI 12, состоялся в первом квартале 2020 года, и у компании будет достаточно времени на то, чтобы подготовить следующий апдейт.
Разработка MIUI 13 для смартфонов Xiaomi, Redmi, Poco и Black Shark уже ведётся полным ходом. Ещё в апреле 2020 года компания начала собирать фидбек — пожелания пользователей относительно того, какие новые возможности они хотят получить в оболочке. Наверняка всех интересует, реализует ли компания возможность легко отключить рекламу в своих приложениях и системных разделах, а также позволит ли удалять предустановленные приложения, которые занимают довольно много места в накопителе, но не нужны многим пользователям.
Некоторые ждали Xiaomi анонсирует MIUI 13 на мероприятии Xiaomi Mi Developer Conference в начале ноября, но этого не случилось. Не исключено, что это произойдёт на отдельном мероприятии либо во время презентации следующих флагманских смартфонов.
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По данным сайта PiunikaWeb, Xiaomi планирует выпустить MIUI 13 во втором квартале 2021 года. По традиции релизу будет предшествовать выпуск несколько бета-сборок обновления для некоторых устройств.
Ориентировочную дату выпуска MIUI 13 назвал один из модераторов официального форума Xiaomi. Она выглядит вполне логичной, ведь выпуск предыдущего крупного обновления оболочки, MIUI 12, состоялся в первом квартале 2020 года, и у компании будет достаточно времени на то, чтобы подготовить следующий апдейт.
Разработка MIUI 13 для смартфонов Xiaomi, Redmi, Poco и Black Shark уже ведётся полным ходом. Ещё в апреле 2020 года компания начала собирать фидбек — пожелания пользователей относительно того, какие новые возможности они хотят получить в оболочке. Наверняка всех интересует, реализует ли компания возможность легко отключить рекламу в своих приложениях и системных разделах, а также позволит ли удалять предустановленные приложения, которые занимают довольно много места в накопителе, но не нужны многим пользователям.
Некоторые ждали Xiaomi анонсирует MIUI 13 на мероприятии Xiaomi Mi Developer Conference в начале ноября, но этого не случилось. Не исключено, что это произойдёт на отдельном мероприятии либо во время презентации следующих флагманских смартфонов.
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