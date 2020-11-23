Компания Xiaomi запатентовала складной смартфон с такой конструкцией, которой нет ни у одного другого производителя. Он выглядит примерно так же, как Samsung Galaxy Fold или Huawei Mate X, но обладает особенностью, которая отличает его от этих устройств.
Судя по патенту, в сложенном состоянии у этого смартфона относительно небольшой и сильно вытянутый экран с огромной рамкой, а в раскрытом появляется тонкорамочный огромный экран, как у планшета. Также в наличии тройная основная камера, характеристики которой пока неизвестны.
Что выделяет этот смартфон на фоне остальных foldable-аппаратов, так это основная камера. Большую часть времени она скрыта в корпусе, а при необходимости может выдвигаться. Подобная камера уже реализована в некоторых смартфонах Xiaomi, например, у Poco F2 Pro.
По слухам, Xiaomi планировала выпустить складной смартфон к концу 2020 года. Сейчас у инсайдеров другие данные относительно даты его анонса — 2021 год без уточнения месяца.
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