Скоро 8 марта, мужчинам нужно выбирать подарки для любимых женщин. Если вы это ещё не сделали — наша подборка поможет вам определиться, а времени ещё достаточно, чтобы товар успел приехать от склада продавцов на Tmall.
Oral-B Vitality Starter Pack — 1520 р.
Одна из самых недорогих и хороших электрических зубных щёток. Держит заряд долго, заряжается быстро, щетина не лохматится даже через несколько месяцев использования. В комплекте две насадки и зарядная станция.
Xiaomi Wireless Power Bank — 1390 р.
Это этого переносного аккумулятора можно заряжать смартфон хоть через кабель, хоть по беспроводной технологии. Ёмкости 10000 мАч хватит на пару-тройку полных зарядов (если не больше), поддерживает одновременная зарядка сразу трёх гаджетов. С промокодом и купоном на распродаже «День супербренда» можно сбить цену почти в три раза.
Наушники Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 — 1390 р.
Одна из самых популярных моделей TWS-наушников от Xiaomi. Лёгкие, миниатюрные, удобно сидят, звук хороший, поддерживают Bluetooth 5.0 и сенсорное управление, настраиваются через мобильное приложение. Работают до 4 часов без подзарядки и до 12 часов с подзарядкой от кейса.
Ирригатор Soocas W3 — 2632 р.
Ирригатор для дополнительного ухода за полостью рта помимо чистки щёткой. Обладает резервуаром 230 мл и аккумулятором, заряда в котором хватает устройству примерно на месяц. Особенно рекомендуется тем, кто выравнивает зубы с помощью брекетов.
Фен Xiaomi Ionic Hairdryer — 3099 р.
Фен, который сушит и выглаживает волосы, защищая их от пересыхания. Это достигается ионизацией нагретого воздуха.
Hаушники Нaylou GT1 Pro — 1499 р.
Беспроводные наушники от бренда, который пока не особо известен в нашей стране, но достаточно популярен в Китае. Они недорогие, но даже более продвинутые, чем модели от Xiaomi и Redmi. Поддерживают Bluetooth 5.0, кодек AAC и сенсорное управление, а заряда с учётом подпитки от кейса хватит на 26 часов. На зарядном кейсе есть индикатор оставшегося заряда.
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Oral-B Vitality Starter Pack — 1520 р.
Одна из самых недорогих и хороших электрических зубных щёток. Держит заряд долго, заряжается быстро, щетина не лохматится даже через несколько месяцев использования. В комплекте две насадки и зарядная станция.
Xiaomi Wireless Power Bank — 1390 р.
Это этого переносного аккумулятора можно заряжать смартфон хоть через кабель, хоть по беспроводной технологии. Ёмкости 10000 мАч хватит на пару-тройку полных зарядов (если не больше), поддерживает одновременная зарядка сразу трёх гаджетов. С промокодом и купоном на распродаже «День супербренда» можно сбить цену почти в три раза.
Наушники Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 — 1390 р.
Одна из самых популярных моделей TWS-наушников от Xiaomi. Лёгкие, миниатюрные, удобно сидят, звук хороший, поддерживают Bluetooth 5.0 и сенсорное управление, настраиваются через мобильное приложение. Работают до 4 часов без подзарядки и до 12 часов с подзарядкой от кейса.
Ирригатор Soocas W3 — 2632 р.
Ирригатор для дополнительного ухода за полостью рта помимо чистки щёткой. Обладает резервуаром 230 мл и аккумулятором, заряда в котором хватает устройству примерно на месяц. Особенно рекомендуется тем, кто выравнивает зубы с помощью брекетов.
Фен Xiaomi Ionic Hairdryer — 3099 р.
Фен, который сушит и выглаживает волосы, защищая их от пересыхания. Это достигается ионизацией нагретого воздуха.
Hаушники Нaylou GT1 Pro — 1499 р.
Беспроводные наушники от бренда, который пока не особо известен в нашей стране, но достаточно популярен в Китае. Они недорогие, но даже более продвинутые, чем модели от Xiaomi и Redmi. Поддерживают Bluetooth 5.0, кодек AAC и сенсорное управление, а заряда с учётом подпитки от кейса хватит на 26 часов. На зарядном кейсе есть индикатор оставшегося заряда.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru