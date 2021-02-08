Начиная с сегодняшнего дня на AliExpress стартовала распродажа «Доставим с любовью». Акция продлится до 26 февраля. В этой заметке мы собрали полезные промокоды, которые помогут дополнительно снизить стоимость товаров, а также сделали небольшую подборку интересных предложений.
Xiaomi Poco X3 от 15 062 р. с промокодом VALENTINKA
Смартфон работает на процессоре Snapdragon 732G и оснащено 6,67-дюймовым FHD+ экраном с частотой 120 Гц. Poco X3 получил квадрокамеру: 64 + 13 + 2 + 2 МП. Что касается остальных характеристик: аккумулятор 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки, NFC и 6 ГБ оперативной памяти.
Xiaomi Mi True Wireless EarPhones 2 от 1994 р. с промокодом VASS200
Эти наушники выполнены в форм-факторе вкладышей. Имеется поддержка сенсорного управления и кодека AAC, а срок автономной работы составляет до 20 часов с кейсом.
MacBook Air от 92 990 р. с промокодом LOVEIS
Это один из первых компьютеров Apple на чипе собственной разработки M1. По остальным характеристикам: IPS-экран 13,3 дюйма с разрешением 2560×1600, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Срок автономной работы этого ноутбука составляет до 18 часов от полностью заряженного аккумулятора.
Anker Soundcore Life P2 от 3338 р. с промокодом ANKER400
По словам производителя эти Soundcore Life P2 проработают 7 часов от полностью заряженной батареи и 40 часов вместе с футляром. Имеется система активного шумоподавления, защита от влаги IPX7 и поддержка Bluetooth 5.0.
Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum с купоном продавца и промокодом VASS1800 за 15 500 р.
Мощность всасывания этой модели 2500, а ёмкость пылесборника — 2500 мл. Устройство поддерживает влажную уборку и управление с помощью смартфона.
Умные весы HONOR Scale с купоном продавца и промокодом VASS200 за 1699 р.
Это устройство отслеживает изменения веса и составляет комплексные отчеты о состоянии здоровья. Корпус весов довольно тонкий, а это значит, что с их размещением не возникнет проблем. Все полученные измерения передаются на смартфон и собираются в специальном приложении. Помимо этого HONOR Scale умеют распознавать до 10 пользователей.
Медиаплеер Xiaomi Mi Stick TV с купоном продавца и промокодом VASS300 за 2845 р.
Этот легкий и компактный плеер не займёт много места на телевизионной полке. Он оснащен 4-ядерным процессором, 1 ГБ ОЗУ и накопителем на 8 ГБ. Плеер воспроизводит звук в форматах Dolby и DTS. Устройство работает под управлением Android TV с возможностью установки приложений.
Умный дозатор жидкого мыла Baseus от 1611 р.
Дозатор подходит для большинства типов дезинфицирующих средств. Корпус выполнен в лаконичном дизайне, поэтому устройство отлично впишется в любой интерьер. Инфракрасный датчик позволяет получать жидкое мыло без прикосновений.
Чайник Xiaomi Mi Smart Kettle с купоном продавца за 3546 р.
Это умный чайник с возможностью управления при помощи смартфона. Он умеет регулировать температуру, а также поддерживать заданный параметр в течение 12 часов. Внутренняя отделка Mi Smart Kettle изготовлена из нержавеющей стали, а его максимальный объем составляет 1,5 л.
Портативная колонка JBL Charge 4 от 7590 р.
Акустика JBL не нуждается в особом представлении, а модельный ряд Charge успел зарекомендовать себя в соотношении качественного звука, функциональности и приемлемой стоимости. Ёмкость аккумулятора составляет 7500 мАч, корпус защищен по стандарту IPX7, выходная мощность колонки 30 Вт, а время автономной работы — 20 часов.
Фен Xiaomi Mijia с купоном и промокодом VASS300 за 3100 р.
Мощный и компактный фен от Xiaomi в белом корпусе с интеллектуальным контролем температуры. Устройство умеет чередовать подачу горячего и холодного воздуха.
Геймпад Dualshock 4 для PlayStation 4 за 3990 р.
Если вы активно играете в игры, особенно в многопользовательские, то знаете, что геймпады лишними не бывают. Dualshock 4 можно использовать не только с консолью PS4, а также его можно подключать к ПК, Android-устройствам, iPhone, iPad, Mac и Apple TV. У продавца в наличии четыре цвета: черный: белый, красный и камуфляж.
Список полезных промокодов
- SZABOTOI — скидка 150 рублей при заказе от 2000 рублей
- MILLIONYROS — скидка 300 рублей при заказе от 4000 рублей
- POLOVINKA — скидка 500 рублей при заказе от 6000 рублей
- AMUR — скидка 800 рублей при заказе от 9000 рублей
- VALENTINKA — скидка 1000 рублей при заказе от 3000 рублей
- SERENADA — скидка 1400 рублей при заказе от 18 000 рублей
- LOVEIS — скидка 1700 рублей при заказе от 22 000 рублей
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru