Комсомольская пл., дом 6

Преображенская ул., дом 5/7

Лосиноостровский, Тайнинская ул., дом 9к3

МО, Балашиха, пр-т Ленина, дом 72

Огородный проезд, 10, строение 4, ТЦ Зеленый

Чертановская ул., дом 1Г, ТЦ Свод

Митинская ул., дом 39

Пятницкий переулок, дом 2

Даурская ул., дом 23

Достоевского ул., дом 53







«AliExpress Россия» и «Связной» в тестовом режиме запустили кобрендинговые пункты выдачи Связной*AliExpress. Протестировать и оценить новый формат взаимодействия в первых десяти магазинах могут жители Москвы и Казани.Совместные пункты выдачи заказов «Связного» и «AliExpress Россия» разработаны с учётом современных рыночных трендов. Пункты выдачи Связной*AliExpress ориентированы на выдачу посылок из интернет-магазинов svyaznoy.ru и «AliExpress Россия». Клиенты также могут приобрести в магазинах этого формата смартфоны, аксессуары, планшеты и прочую электронику от компании «Связной» и воспользоваться другими услугами — например, оформить страховой полис или кредит, заплатить за услуги ЖКХ, получить карту рассрочки или приобрести пакет настроек и т. д.Схема получения посылок AliExpress такая:Во время оформления покупки на сайте или в приложении AliExpress покупателю предлагается выбрать удобный пункт выдачи, в числе которых будет Связной*AliExpress. Когда посылка будет доставлена, клиент получит SMS-оповещение с кодом, который нужно сообщить сотруднику в момент получения заказа.МоскваКазань