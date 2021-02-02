Связной*AliExpress

«AliExpress Россия» и «Связной» в тестовом режиме запустили кобрендинговые пункты выдачи Связной*AliExpress. Протестировать и оценить новый формат взаимодействия в первых десяти магазинах могут жители Москвы и Казани.

Совместные пункты выдачи заказов «Связного» и «AliExpress Россия» разработаны с учётом современных рыночных трендов. Пункты выдачи Связной*AliExpress ориентированы на выдачу посылок из интернет-магазинов svyaznoy.ru и «AliExpress Россия». Клиенты также могут приобрести в магазинах этого формата смартфоны, аксессуары, планшеты и прочую электронику от компании «Связной» и воспользоваться другими услугами — например, оформить страховой полис или кредит, заплатить за услуги ЖКХ, получить карту рассрочки или приобрести пакет настроек и т. д.

Схема получения посылок AliExpress такая: 

Во время оформления покупки на сайте или в приложении AliExpress покупателю предлагается выбрать удобный пункт выдачи, в числе которых будет Связной*AliExpress. Когда посылка будет доставлена, клиент получит SMS-оповещение с кодом, который нужно сообщить сотруднику в момент получения заказа.

Адреса пунктов:

Москва
  • Комсомольская пл., дом 6
  • Преображенская ул., дом 5/7
  • Лосиноостровский, Тайнинская ул., дом 9к3
  • МО, Балашиха, пр-т Ленина, дом 72
  • Огородный проезд, 10, строение 4, ТЦ Зеленый
  • Чертановская ул., дом 1Г, ТЦ Свод
  • Митинская ул., дом 39
  • Пятницкий переулок, дом 2

Казань

  • Даурская ул., дом 23
  • Достоевского ул., дом 53


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