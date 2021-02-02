«AliExpress Россия» и «Связной» в тестовом режиме запустили кобрендинговые пункты выдачи Связной*AliExpress. Протестировать и оценить новый формат взаимодействия в первых десяти магазинах могут жители Москвы и Казани.
Совместные пункты выдачи заказов «Связного» и «AliExpress Россия» разработаны с учётом современных рыночных трендов. Пункты выдачи Связной*AliExpress ориентированы на выдачу посылок из интернет-магазинов svyaznoy.ru и «AliExpress Россия». Клиенты также могут приобрести в магазинах этого формата смартфоны, аксессуары, планшеты и прочую электронику от компании «Связной» и воспользоваться другими услугами — например, оформить страховой полис или кредит, заплатить за услуги ЖКХ, получить карту рассрочки или приобрести пакет настроек и т. д.
Схема получения посылок AliExpress такая:
Во время оформления покупки на сайте или в приложении AliExpress покупателю предлагается выбрать удобный пункт выдачи, в числе которых будет Связной*AliExpress. Когда посылка будет доставлена, клиент получит SMS-оповещение с кодом, который нужно сообщить сотруднику в момент получения заказа.
Адреса пунктов:
Москва
- Комсомольская пл., дом 6
- Преображенская ул., дом 5/7
- Лосиноостровский, Тайнинская ул., дом 9к3
- МО, Балашиха, пр-т Ленина, дом 72
- Огородный проезд, 10, строение 4, ТЦ Зеленый
- Чертановская ул., дом 1Г, ТЦ Свод
- Митинская ул., дом 39
- Пятницкий переулок, дом 2
Казань
- Даурская ул., дом 23
- Достоевского ул., дом 53
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