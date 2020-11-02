Компания Momentum расширила линейку своих аксессуаров для смартфонов Apple. Они совмещают в себе беспроводную зарядку с магнитным креплением к корпусу и другие возможности.
Эта линейка не входит в бренд MagSafe, поскольку не обладает сертификацией Made for iPhone. Но патентовать магниты, к счастью, не нужно, а iPhone 12 поддерживает общепринятый стандарт беспроводной зарядки Qi и совместим с адаптерами, которые не нужно лицензировать (правда, есть ограничение по мощности).
Momentum в основном выпускает аксессуары для мобильной съёмки, и линейка (M)Force не стала исключением. В неё вошли различные штативы, триподы и держатели, в том числе со встроенными аккумуляторами и подсветкой.
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