Series X

10 ноября Apple выпустит приложение Apple TV для игровых приставок Xbox One, Series X и Series S от компании Microsoft. Скачать его можно будет из официального магазина контента.

Благодаря Apple TV, пользователи консолей Microsoft получат доступ примерно к тысяче фильмов и сериалов, в том числе с озвучкой на русском языке. На Xbox можно будет пользоваться сервисом Apple TV+ с эксклюзивным контентом, каналами Apple TV, смотреть новые и популярные фильмы, а также получать индивидуальные рекомендации.  

Кроме того, обладателям консолей Series X и Series S станут доступны приложения таких стриминговых сервисов, как Netflix, HBO Max, Spotify, YouTube, YouTube TV, Amazon Prime Video, Hulu, NBC Peacock, Vudu, FandangoNow, Twitch, Sky Go, NOW TV, Sky Ticket и многих других. Эти приложения уже можно установить на Xbox One.

10 ноября на российском рынке появятся обе новые консоли Microsoft: Xbox Series X, «самая быстрая и мощная консоль» компании, и Xbox Series S, консоль без оптического привода, обеспечивающая «скорость и производительность нового поколения в компактном формате». Предзаказ на них стартовал в России 22 сентября одновременно с остальным миром. Ориентировочные розничные цены: 26 990 рублей за Xbox Series S и 45 590 рублей для Xbox Series X.


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