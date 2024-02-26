Подробности о Samsung Galaxy A55 5G слили раньше времени

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Информацию о секретном смартфоне нашли среди файлов консоли Google Play. Вместе с характеристиками, энтузиасты показали, как будет выглядеть новинка.Согласно находке портала TheTechOutlook, Galaxy A55 5G получит 6.5-дюймовым AMOLED-дисплей с разрешением 2340×1080 точек и частотой обновления экрана 90 Гц. Соотношение сторон составит 13:6, а плотность пикселей 450 DPI.За производительность будет отвечать процессор Exynos 1380, работающий в связке с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя. За графику отвечает чип Samsung Xclipse 530.По слухам, смартфон снабдили камерой с 50 МП основным сенсором, 12 МП ультрашириком, 5 МП под макросъемку и 5 МП телевик. Селфи-камера — 13 МП.Предположительно Galaxy A55 5G снабдят аккумулятором 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.Из коробки смартфон будет работать под управлением Android 14 с фирменной оболочкой OneUI, версию которой выяснить не удалось.