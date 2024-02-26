Подробности о Samsung Galaxy A55 5G слили раньше времени

Артем
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Информацию о секретном смартфоне нашли среди файлов консоли Google Play. Вместе с характеристиками, энтузиасты показали, как будет выглядеть новинка.

Согласно находке портала TheTechOutlook, Galaxy A55 5G получит 6.5-дюймовым AMOLED-дисплей с разрешением 2340×1080 точек и частотой обновления экрана 90 Гц. Соотношение сторон составит 13:6, а плотность пикселей 450 DPI.

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За производительность будет отвечать процессор Exynos 1380, работающий в связке с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя. За графику отвечает чип Samsung Xclipse 530.

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По слухам, смартфон снабдили камерой с 50 МП основным сенсором, 12 МП ультрашириком, 5 МП под макросъемку и 5 МП телевик. Селфи-камера — 13 МП.
Предположительно Galaxy A55 5G снабдят аккумулятором 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.

Из коробки смартфон будет работать под управлением Android 14 с фирменной оболочкой OneUI, версию которой выяснить не удалось.
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Источник:
TheTechOutlook
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Комментарии

СИМА
+749
СИМА
Решил взять в отпуск A54 как основной телефон, вместо iPhone.
Основное достоинство: автономность 🔥. На энергосбережении можно смело ехать на острова без зарядки.
Основной недостаток: лаги при использовании, долгая реакция на кнопку затвора камеры.

В целом, рекомендую 👍🏻
2 часа назад в 10:17
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