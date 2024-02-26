Батя одобрит: представлен новый монстр автономности среди смартфонов

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Компания Avenir Telecom совместно с брендом Energizer представила смартфон Hard Case P28K с аккумулятором на 28 000 мА·ч. По словам производителя, гаджет протянет до недели на одном заряде. Однако вместе с высокой автономностью придется мириться с гигантскими размерами корпуса.Новинку представили на выставке MWC 2024. Поскольку длительная работа смартфона стала приоритетом в разработке Hard Case P28K, внутрь поместили аккумулятор емкостью 28 000 мА·ч. Обещают, что в режиме разговора смартфон продержится свыше 5 дней без подзарядки, в автономном режиме — неделю, а в режиме ожидания почти 94 дня. К слову, аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью до 33 Вт.Правда впечатляющее время работы напрямую сказалось на остальных характеристиках смартфона. Производительность обеспечивает слабенький чип MediaTek MT6789 в связке с 8 ГБ оперативной памяти и Android 14 на борту.6,7-дюймовый экран передает картинку в скромных 1080p, толщина корпуса составляет 27,8 мм, при весе 570 г. На задней крышке расположен массив из трех камер, вспышки и светодиодной лентой под фонарик. Как и полагается подобным устройствам, все оформлено в противоударной стилистике с усиленными бортами по периметру.Energizer Hard Case P28K поступит в продажу уже в этом октябре по цене в $250 (~23 тыс руб).