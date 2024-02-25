Этот «Google Chrome» сожрет все деньги на симке и ничего не даст взамен

Олег

Android

Фото: Unsplash

В сети распространяется троян для Android, который маскируется под благочестивые приложения. О нем рассказали в Phone Arena.

Согласно источнику, вредоноса обнаружили специалисты из McAfee. Новый троян получил название XLoader; он встраивается в Android, получает необходимые доступы обманным путём, после чего ворует и ретранслирует все личные данные жертвы на свой сервер.

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Похоже, что самый частый способ распространения трояна — через СМС-сообщения или email с короткой ссылкой, которая оформляется как что-то нужное или важное для пользователя. После перехода по ней зловред попадает на смартфон и незаметно запускается в фоновом режиме. Хакеры использовали уязвимость Android, которая позволяет червю установиться и запуститься без проверки.

Вирус

Вирус

Далее пользователь увидит несколько диалоговых окон с запросом прав доступа к постоянной фоновой работе и доступом к СМС под видом браузера Chrome (или другой безобидной программы). Когда обманутая или просто невнимательная жертва выдает права, троян начинает отправлять через СМС-ки список контактов, переписки пользователя, а также всю информацию об использовании смартфона. Если позволяет баланс SIM-карты, пересылаются даже фотографии.

Специалисты McAfee говорят, что уже направили в Google подробности этой уязвимости Android и заверяют, что зачастую устройство может защитить улучшенная система Google Play Protect, если она своевременно получает патчи безопасности. 

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Источник:
Phone Arena
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