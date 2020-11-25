





Аналитики японской компании Fomalhaut Techno Solutions подсчитали, во сколько Apple обходится сборка каждого экземпляра iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Стоимость компонентов, из которых собраны эти устройства, ожидаемо оказалась в несколько раз ниже розничных цен.Себестоимость iPhone 12 составляет 373 доллара, а в США этот смартфон продаётся минимум за 799 долларов. Самый дорогой компонент — OLED-экран (70 долларов), за ним следует процессор A12 Bionic (40 долларов), далее накопитель Samsung (19,2 доллара), оперативная память SK Hynix (12,8 доллара) и модули камеры Sony (8 долларов).Сборка iPhone 12 Pro обходится немногим дороже — 406 долларов при том, что это устройство продаётся в США за 999 долларов в и выше в зависимости от объёма постоянной памяти. Разница в затратах на производство этих моделей всего 33 доллара (в основном из-за чуть более дорогого экрана, стекла, корпуса, аккумулятора и набора камер), при этом в рознице они отличаются друг от друга уже на 200 долларов.Наибольший доход Apple получает от модификаций с увеличенными накопителями, так как объём памяти незначительно влияет на себестоимость, но позволяет компании получать дополнительно по несколько сотен долларов с каждого устройства.Примечательно, что на южнокорейские компании приходится 26,8% компонентов, использованных в iPhone 12 и 12 Pro, на американские — 21,9%, далее идет производители из Японии, Тайваня и Китая — 13,6%, 11,1% и 4,6%.Стоит понимать, что аналитики не стали учитывать стоимость разработки устройств, затраты на логистику, маркетинг, гарантийное обслуживание и множество других аспектов, которые тоже закладываются в себестоимость.