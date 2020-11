Сегодня Apple объявила победителей второй ежегодной премии Apple Music Awards , в которой награждаются лучшие музыканты 2020 года, оказавшие наибольшее влияние на мировую культуру. Apple Music Awards отмечает достижения в области музыки в пяти различных категориях, а победители выбираются в процессе, который отражает как редакционную точку зрения Apple Music, так и предпочтения аудитории сервиса. Победители в глобальной номинации «Артист года», «Автор года» и «Прорыв года» были выбраны редакционной командой Apple Music, состоящей из экспертов и законодателей музыкальной индустрии мирового уровня. Награды за лучшую песню года и лучший альбом года основаны на количественных данных стриминговой платформы, которые отражают то, что подписчики музыкального сервиса компании слушали в этом году.С понедельника, 14 декабря 2020 года, начнётся неделя Apple Music Awards со специальными выступлениями, мероприятиями для поклонников, интервью и многими другими активностями, транслируемыми по всему миру в Apple Music, Apple Music TV и в приложении Apple TV.В 2020 году Lil Baby пришел к успеху, став одним из ключевых артистов в хип-хопе, с миллиардами глобальных стримов и множеством треков из альбома My Turn, покоривших чарты Apple Music. Выпуск столь своевременного и глубоко осмысленного трека The Bigger Picture укрепил позицию артиста в качестве истинного голоса молодежной культуры. Его выступление на мероприятии Rap Life Live в Apple Music само по себе стало выдающимся моментом 2020 года. Lil Baby сразу же стал подающим надежды артистом с момента его дебюта в 2017 году, но в 2020 году он превратился в звезду международного масштаба.С двумя синглами № 1 и долгожданным дебютным альбомом на подходе, можно с уверенностью сказать, что рэпер из Хьюстона Megan Thee Stallion — главное открытие 2020 года. Её сотрудничество с Карди Би над треком WAP и с Бейонсе над ремиксом Savage были прослушаны пользователями в Apple Music более 300 миллионов раз по всему миру. Выпускница Apple Music Up Next переживает своего рода прорывной период в своём развитии. Тейлор Свифт , без сомнения, одна из выдающихся и самых титулованных авторов песен, и её альбом folklore не стал исключением. Созданный и записанный в изоляции в течение первых нескольких месяцев пандемии COVID-19, folklore мгновенно занял первое место в альбомных чартах Apple Music и установил рекорд самого популярного поп-альбома в день релиза. Пластинка folklore с задумчивыми историями от третьего лица о любовных треугольниках, призраках и травмах — это лирический шедевр.Песня The Box Родди Рича стала самым громким и самым популярным синглом года, собравшим на сегодня более 460 миллионов стримов в Apple Music по всему миру. Этот трек запустил бесчисленное количество мемов и возглавлял чарты дольше, чем любая другая песня в 2020 году.После успеха песни The Box дебютный альбом рэпера из Комптона Please Excuse Me for Being Antisocial собрал более 1,5 миллиарда прослушиваний в Apple Music по всему миру.Apple создала комплект наград, которые вручаются за заслуги в музыкальной сфере. В каждой награде используется специальная кремниевая пластина, которая подвешена между полированным листом стекла и корпусом из обработанного анодированного алюминия. Процесс её создания занимает несколько месяцев, а затем пластина символично разрезается на сотни отдельных чипов. Символично, что такие чипы используются в устройствах, на которых вы слушаете музыку, и они же — в сердце каждой награды Apple Music Awards.