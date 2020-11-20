iOS 14.2.1
Apple выпустила iOS 14.2.1. В обновлении содержится исправление ошибок, которые мы недавно обсуждали, а именно проблемы с текстовыми сообщениями и экраном блокировки iPhone 12 mini. Новую версию операционной системы можно установить по воздуху в «Настройки»> «Общие»> «Обновление ПО», она доступна для владельцев серии iPhone 12.

Согласно примечаниям к выпуску, iOS 14.2.1 устраняет несколько серьезных ошибок, которые были обнаружены в новых устройствах. Была исправлена ошибка, из-за которой некоторые текстовые и MMS-сообщения не принимались в индивидуальных и групповых чатах, а также устранили проблему с отзывчивостью экрана блокировки iPhone 12 mini. Помимо этого, в апдейте содержится исправление для гарнитур, в том числе и для слуховых аппаратов, Made for iPhone, у которых возникали проблемы с качеством звука.

Apple сейчас тестирует iOS 14.3. Разработчики и паблик тестеры уже получили вторые беты операционной системы. В этой версии добавлена поддержка формата ProRAW для модельного ряда iPhone 12.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Macrumors Macrumors

Ссылки по теме:

Apple выпустила обновленную версию macOS Big Sur 11.0.1 Apple выпустила обновленную версию macOS Big Sur 11.0.1

Apple объявила итоги своей ежегодной премии «Apple Music Awards». Знаете победителей? Apple объявила итоги своей ежегодной премии «Apple Music Awards». Знаете победителей?

Игры для Windows запустили на MacBook Air с процессором M1 Игры для Windows запустили на MacBook Air с процессором M1