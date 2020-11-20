Apple выпустила iOS 14.2.1. В обновлении содержится исправление ошибок, которые мы недавно обсуждали, а именно проблемы с текстовыми сообщениями и экраном блокировки iPhone 12 mini. Новую версию операционной системы можно установить по воздуху в «Настройки»> «Общие»> «Обновление ПО», она доступна для владельцев серии iPhone 12.
Согласно примечаниям к выпуску, iOS 14.2.1 устраняет несколько серьезных ошибок, которые были обнаружены в новых устройствах. Была исправлена ошибка, из-за которой некоторые текстовые и MMS-сообщения не принимались в индивидуальных и групповых чатах, а также устранили проблему с отзывчивостью экрана блокировки iPhone 12 mini. Помимо этого, в апдейте содержится исправление для гарнитур, в том числе и для слуховых аппаратов, Made for iPhone, у которых возникали проблемы с качеством звука.
Apple сейчас тестирует iOS 14.3. Разработчики и паблик тестеры уже получили вторые беты операционной системы. В этой версии добавлена поддержка формата ProRAW для модельного ряда iPhone 12.
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