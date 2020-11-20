Вышла обновленная macOS Big Sur 11.0.1. Она предназначена для пользователей Mac, которые ранее не устанавливали обновление.
Непонятно, почему Apple выпустила новую версию операционной системы. Пользователи уже установившие macOS Big Sur 11.0.1 не увидят это обновление. Апдейт смогут установить только те, кто готовится перейти с Catalina и более ранних версий операционки.
Обновленная macOS Big Sur 11.0.1 получила номер сборки 20B50, тогда как у предыдущей — 20B29. Новую версию можно установить в разделе «Обновление ПО» системных настроек.
Напомним, macOS Big Sur привносит обновленный интерфейс с пунктом управления и виджетами. Встроенный браузер Safari работает быстрее и экономичнее, а также появились новые средства защиты конфиденциальности, перевод сайтов и возможность воспроизведения 4K в YouTube. Apple также добавила нововведения в «Сообщения», «Фото» и «Карты».
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Источник:
Тем, кто уже обновился и не поймал глюк, этот фикс и не нужен
Есть тут доля правды, к сожалению...
Хотя всё очень странно с бигсуром. У супруги на Air 2013 на 11 дюймов работает очень хорошо. А на моем Pro 13 2015 — отвратительно, настолько что пришлось откатывать вчера.
🤷♂️🤷♂️