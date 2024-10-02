Подсчитана стоимость всех компонентов iPhone 16 Pro Max

Аналитики компании TD Cowen подсчитали, во сколько компании Apple обходится сборка каждого экземпляра iPhone 16 Pro Max с 256 гигабайтами памяти. Учитывалась закупочная стоимость всех компонентов, а также производственные, упаковочные и прочие расходы.
Выяснилось, что себестоимость iPhone 16 Pro Max составляет 485 долларов, что на 32 доллара больше, чем у прошлогоднего iPhone 16 Pro Max. В США новая модель продаётся за 1199 долларов, что в 2,5 раза больше её себестоимости, ну нужно понимать, что Apple несёт множество других расходов: разработка, зарплаты сотрудникам, транспортировка, реклама, гарантийные обязательства, уплата налогов.
Самыми дорогими компонентами iPhone 16 Pro Max являются экран и модуль основной камеры, состоящий из трёх датчиков. Остальные детали стоят гораздо дешевле, хотя почти все они подорожали в сравнении с теми, что устанавливались в прошлогоднем флагмане.
Ходили слухи, что в этом году Apple повысит цены на смартфоны, но они не подтвердились, несмотря на рост себестоимости устройств. Компания может позволить себе тратить на производство больше, чем раньше, поскольку запас маржи и так довольно высок. Также не стоит забывать, что она зарабатывает на продаже аксессуаров, комиссии с игр и приложений, ремонте и предоставлении разнообразных сервисов.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.