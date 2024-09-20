Власти заставят Apple окончательно превратить iOS в подобие Android

Еврокомиссия направила в Apple предостережение с требованием раскрыть сторонним разработчикам и производителям полноценный доступ ко всем возможностям iOS. В случае неповиновения компанию оштрафуют на десятки миллиардов евро.
Регулятор основывает это требование на новой редакции Закона о цифровом рынке, который действует на территории стран, входящих в Евросоюз. Для соблюдения закона компании Apple уже пришлось пойти на определённые уступки — в частности, разрешить разработчикам принимать платежи в обход биллинга App Store (хотя всё равно с комиссией 27%), а также допустить в App Store сторонние магазины приложений.
Теперь Еврокомиссия требует сделать iOS ещё более открытой для конкурентов и позволить сторонним разработчикам приложений и производителям гаджетов использовать системные возможности смартфонов, которые до сих пор зарезервированы лишь для собственных проектов Apple. У Apple есть полгода на выполнение требования, за этот срок компания должна будет внести в iOS серьёзные изменения (например, позволить использовать NFC с различными банками и сервисами, а не только с Apple Pay, а Siri — с наушниками и смарт-часами разных производителей). Точно такая же открытость есть в Android, а Apple долгие годы избегала её, обосновывая это заботой о безопасности и удобстве для пользователей. Если компания ослушается, Еврокомиссия может оштрафовать её на сумму, равную 10% годовой выручки.
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